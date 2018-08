Temui Wapres, Perwakilan Taliban Bahas Perdamaian Afghanistan

Jakarta: Perwakilan Taliban Sher Muhammad Abbas Stanekzai melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, serta Utusan Khusus Presiden Indonesia untuk Afghanistan Hamid Awaludin di Indonesia. Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai masalah proses perdamaian di Afghanistan.



"Delegasi Emirat Islam yang dipimpin Kepala Urusan Politik Sher Muhammad Abbas Stanekzai melakukan pertemuan di Indonesia dari tanggal 12 hingga 15 Agustus 2018, dan melakukan diskusi mengenai pencapaian perdamaian di Afghanistan dan penarikan pasukan asing," demikian dikutip dari laman media Taliban, Alemarah.



Menlu Retno menjelaskan pertemuan tersebut dilakukan untuk menyampaikan komitmen Indonesia berkontribusi dalam proses perdamaian di Afghanistan.



"Proses itu tentunya bukan proses one traack. Nah, salah satu track yang kita ambil, ini merupakan good started untuk mulai semua proses itu, sebenarnya sudah bermula dari tahun lalu," kata Retno di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin 20 Agustus 2018.



Retno mengatakan komunikasi untuk proses perdamaian di Afghanistan dilakukan dengan semua yang terkait hal tersebut.



Dia menambahkan bahwa proses perdamaian tersebut sudah dilakukan sejak tahun lalu, kala Presiden RI Joko Widodo berkunjung ke sana dan demikian saat kunjungan balik Presiden Afghanistan Ashraf Ghani ke Indonesia.



"Pada Mei lalu juga proses kembali bergulir dengan adanya pertemuan trilateral ulama dan proses itu bukan one off proccess," imbuh Menlu Retno.



Sayangnya, Menlu Retno enggan menjelaskan lebih jauh mengenai pertemuan dengan perwakilan Taliban tersebut.





(FJR)