Lewat Makanan, Hubungan RI dengan Jepang Kian Personal

Tokyo: Plataran Resto resmi membuka cabang baru di Tokyo, Jumat 13 Juli 2018, yang merupakan salah satu bentuk kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan Jepang.



Resto ini berdiri atas kerja sama tiga perusahaan besar, yakni PT. Plataran Indonesia, Kichiri & Co.,LTD dan Yoshimoto Kogyo Co.,LTD.

President Kichiri Co., Ltd. Masanori Hirakawa berharap dibukanya resto ini dapat semakin mempererat hubungan Indonesia dengan Jepang.



"Makanan tidak hanya terbatas pada masalah makan saja. Tapi di setiap negara, makanan juga menceritakan kebudayaan," ujar Hirakawa.



"Dengan peran makanan ini jugalah, saya berharap hubungan Indonesia-Jepang semakin baik," lanjut dia.





Acara pembukaan Plataran Resto di Tokyo. (Foto: Alfend Elias)



Yasuo Fukuda, mantan Perdana Menteri Jepang, turut hadir dalam acara pembukaan Plataran Resto. Ia menuturkan bahwa di masa lalu, hubungan Indonesia dan Jepang sempat hanya terbatas di bidang industri.



"Dengan adanya kerja sama melalui makanan, maka hubungan Jepang dengan Indonesia bisa dilakukan secara personal, pribadi, warga negara dengan warga negara," ungkap Fukuda.



Untuk bahan makanan di Plataran Resto, seorang chef bernama Shimoda mengatakan semuanya dibeli di Jepang. Lantas, apakah rasa masakan di Plataran Resto Tokyo ini sama dengan Plataran Resto di Indonesia?



"Untuk rasa, ada yang sama, ada juga yang sudah diubah sedemikian rupa," sebut Shimoda.



Restoran Plataran Resto terletak di Gedung Lumine One lantai tujuh Shinjuku Tokyo.





Salah satu makanan di Plataran Resto Tokyo. (Foto: Alfend Elias)





