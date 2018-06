Kim Jong-un Jalan-jalan Malam di Singapura

Singapura: Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un berjalan-jalan mengunjungi berbagai tempat pariwisata di Singapura. Mendapat pengawalan ketat, Kim Jong-un tiba di Marina Bay Sands Sky Park.



Kim ditemani adiknya Kim Yo Jong, Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan dan Menteri Pendidikan Singapura, Ong Ye Kung mengunjungi Gardens by the Bay Flower Dome.





Kim tiba di Gardens by the Bay Flower Dome pada pukul 21.40 waktu Singapura. Kim diajak naik ke sky park oleh para menteri dan berswafoto.



Ini adalah kali pertama Kim mengunjungi luar negeri yang cukup jauh dari tempat tinggalnya di Korea Utara. Sebelumnya, Kim mengunjungi Tiongkok menggunakan kereta dan Korea Selatan dengan mobil.



Usai mengunjungi Gardens by the Bay, Kim dan rombongan mengunjungi Esplanade Bridge untuk melihat Merlion Statue yang merupakan ikon Singapura.



