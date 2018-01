Menlu Jadi Vokalis, The Diplomat’s Band Unjuk Gigi

Jakarta: Lagu Let It Be Me dari Elvis Presley membuka penampilan dari The Diplomat’s Band yang digawangi oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi sebagai vokal.

"The Diplomat’s Band ini sudah lama ada, loh. Sempet main di Java Jazz lagi. Tahun ini mungkin main lagi," ujar Menlu Retno ketika ditemui usai manggung di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Selasa 9 Januari 2017.

Ketika ditanya apakah Menlu Retno akan hadir sebagai vokalis dari The Diplomat’s Band di Java Jazz tahun ini, dia tersipu malu. "Liat nanti," jawab Menlu Retno sambil tertawa.

Menlu Retno menjelaskan tantangan-tantangan yang dihadapi The Diplomat’s Band ini yaitu salah satunya adalah pergantian personel.

"Diplomat itu kan datang dan pergi ya jadinya personel The Diplomat’s Band ini juga ganti-ganti. Sekarang saxophone dipegang Pak Desra (Dirjen Asia Pasifik dan Afrika)," ungkap Menlu Retno.

"Nah drummer yang dipegang Pak Ben Carnadi sebentar lagi jadi Dubes di Fiji. Kita harus cari pengganti Pak Ben nih," lanjut dia.







Selain Menlu Retno, Wakil Menteri Luar Negeri RI AM Fachir juga ikut menyumbangkan suara. Begitu juga para wartawan pos Kemenlu yang diajak Menlu Retno untuk bernyanyi dan menari bersama diiringi lagu dangdut.

Kemeriahan ini bersamaan dengan dilakukannya Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri, yang berlangsung di Kemenlu RI 9 Januari 2018. Dalam acara itu diberikan pula penghargaan Adam Malik kepada pihak pers.

Metro TV kembali menyabet penghargaan Adam Malik dari Kementerian Luar Negeri RI, setelah 2017 lalu juga meraih penghargaan yang sama.

Perwakilan dari Metro TV dihadiri oleh Wakil Pemimpin Redaksi, Abdul Kohar. Sejak 2015, Metro TV masih menjadi juara dalam Kategori Stasiun Televisi Terbaik versi Kemenlu RI.

Diberikan setiap tahun, Penghargaan Adam Malik merupakan bentuk apresiasi Kementerian Luar Negeri kepada media dan jurnalis yang berpartisipasi aktif dalam memberitakan politik luar negeri Indonesia secara akurat dan berimbang.

Pemberian nama Penghargaan Adam Malik diambil dari nama menteri luar negeri dan tokoh diplomasi Indonesia, Adam Malik, yang juga merupakan seorang mantan jurnalis.

(FJR)