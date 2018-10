AS Beri Tambahan Bantuan Rp54 Miliar untuk Sulteng

Palu: Amerika Serikat (AS) mengumumkan tambahan bantuan kemanusiaan sebesar USD3,6 juta atau setara Rp54 miliar untuk membantu masyarakat yang terkena dampak gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah. Bantuan ini menggenapi total bantuan kemanusiaan dari AS menjadi USD3,7 juta.



Sebagai bagian dari respons tanggap bencana, Lembaga Bantuan Donor AS (USAID) menerbangkan 2.210 gulung lembar plastik tebal dan kuat dari gudang penyimpanan barang-barang keperluan darurat di Dubai dan Malaysia. Lembar plastik ini bisa menjadi tenda penampungan darurat sementara bagi 110.500 orang.

Dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Sabtu 6 Oktober 2018, tim ahli bencana USAID berada di Indonesia untuk melaksanakan peninjauan dampak kerusakan gempa dan mengkoordinasikan tim tanggap bencana AS dengan pihak berwenang setempat, pemerintah Indonesia dan organisasi kemanusiaan.



Mitra-mitra USAID telah mendistribusikan perlengkapan darurat untuk tempat hunian sementara, selimut, perlengkapan higienis, lampu tenaga surya, dan kelengkapan tanggap darurat lainnya, termasuk mencari lokasi-lokasi aman untuk membantu anak-anak menghadapi bencana.



USAID juga meminta bantuan khusus kepada Komando Indo-Pasifik Departemen Pertahanan AS yang telah mengirimkan tiga pesawat Hercules C-130 untuk membantu upaya USAID dalam mengirimkan bantuan bagi yang membutuhkan.



AS akan terus bersama masyarakat Indonesia pada masa-masa penuh tantangan seperti saat ini, dan akan terus memberikan bantuan untuk membantu mereka yang terkena dampak bencana ini.



