AS, Korsel, dan Jepang Berlatih Hadapi Misil Korut

Seoul: Amerika Serikat, Korea Selatan dan Jepang memulai latihan gabungan untuk melacak misil dari Korea Utara, Senin 11 Desember 2017, dalam mengantisipasi ketegangan yang terus meningkat di Semenanjung Korea.



Latihan trilateral ini dilakukan kurang dari dua pekan usai Pyongyang menguji coba misil balistik antarbenya terbaru yang diklaimnya mampu menghancurkan AS.

Digelar selama dua hari, latihan trilateral ini digelar di lepas pantai Semenanjung Korea dan Jepang.



"Selama latihan, kapal perang Aegis dari masing-masing negara akan mensimulasikan pendeteksian dan pelacakan misil balistik dari Korut," ujar Kementerian Pertahanan Korsel, seperti dilansit AFP.



AS mengirim dua kapal perang dalam latihan ini, sementara Korsel dan Jepang masing-masing satu.



Korsel dan Jepang sama-sama bermitra dengan AS di bidang keamanan, meski hubungan keduanya tidak terlalu baik terkait sejarah kelam semasa Perang Dunia II.



Pekan lalu, Washington dan Seoul menggelar latihan udara terbesar mereka dalam unjuk kekuatan kepada Pyongyang.



Ketegangan di Semenanjung Korea meningkat usai Korut meluncurkan misil antarbenua Hwasong-15 pada 29 November. Sejumlah analis mengatakan roket itu bisa saja mencapai daratan utama AS, meski meragukan Korut telah menguasai teknologi canggih yang dibutuhkan untuk hal tersebut.



Korut secara berkala mengecam latihan militer gabungan AS dengan Korsel atau Jepang. Latihan semacam itu dianggap sebagai persiapan perang.



Namun Menteri Pertahanan Jepang Itsunori Onodera mengatakan, "justru Korut yang meningkatkan ketegangan. Tidak ada satu orang pun di dunia, termasuk saya, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Presiden Trump atau Menhan James Mattis yang mengharapkan terjadinya perang," ungkap dia.



"Jika Korut berjanji meninggalkan program misil dan nuklirnya, maka hal itu akan berujung pada dialog," lanjut Onodera.









(WIL)