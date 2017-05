Denuklirisasi Korut Jadi Tujuan Bersama Korsel-Tiongkok

Metrotvnews.com, Seoul: Presiden baru Korea Selatan (Korsel) Moon Jae-in dan Presiden Tiongkok Xi Jinping sepakat untuk menjadikan denuklirisasi Korea Utara (Korut) adalah tujuan bersama dua negara.



"Mereka sepakat, lewat percakapan telepon perdana, bahwa denuklirisasi Korut dan Semenanjung Korea adalah tujuan bersama," kata juru bicara presiden Korsel, Yoon Young-chan, seperti dikutip AFP, Kamis 11 Mei 2017.

Selama percakapan 40 menit itu, Moon juga mengusulkan adanya pengiriman delegasi khusus ke Beijing yang secara eksklusif membahas masalah nuklir dan THAAD."Presiden Xi juga secara resmi mengundang Presiden Moon untuk mengunjungi Tiongkok," lanjut dia.Hubungan Korsel dan Tiongkok agak memburuk karena penyebaran THAAD, sistem rudal pertahanan Korsel dengan Amerika Serikat (AS) di Semenanjung Korea, yang bertujuan untuk berjaga-jaga dari ancaman nuklir Korut.Moon, yang resmi memimpin Seoul pada Rabu kemarin mendukung pendekatan dengan Korut untuk membawa masalah nuklir tersebut ke meja perundingan untuk berdialog.Moon juga menyadari kekhawatiran Tiongkok akan sistem THAAD. Ia juga menyerukan agar perundingan bilateral antara Korsel dan Tiongkok segera diadakan untuk meningkatkan pemahaman mengenai sistem rudal ini.Menjadi pengganti Park Geun-hye yang konservatif, mantan pengacara HAM berusia 64 tahun ini kemungkinan akan merombak kebijakan Korsel mengenai Korut. Tak seperti pendahulunya yang terlihat tidak ingin berdamai dengan Pyongyang.Memimpin Seoul, Moon disinyalir akan mengguncang status quo negaranya terkait Korut dan AS. Seorang pejabat AS menyebut pemilihan Moon bisa menambah ketidakstabilan hubungan dengan Washington, karena ia mempertanyakan pengerahan sistem pertahanan peluru kendali di negaranya dan mendukung dialog dengan Korut.(WIL)