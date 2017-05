180 Orang Meninggal Akibat Wabah Kolera

Metrotvnews.com, Sanaa: Wabah kolera membunuh setidaknya 180 orang meninggal dunia di Yaman. Komite Internasional Palang Merah (ICRC) mengatakan, sehari setelahnya, otoritas setempat mendeklarasikan keadaan darurat di Ibu Kota Sanaa.



Sanaa dikuasai oleh gerakan bersenjata Houthi, yang sejalan dengan Iran dan melawan koalisi Barat yang dipimpin Arab Saudi. Lebih dari 10.000 orang terbunuh dan jutaan orang mengungsi dalam dua tahun perang, yang juga menghancurkan sebagian besar infrastruktur negara tersebut.

Seperti dikutip Reuters, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan hanya beberapa fasilitas medis yang dinyatakan masih berfungsi. Selain itu, dua pertiga penduduk Sanaa tidak memiliki akses air minum dan air bersih.Dominik Stillhart dari ICRC mengatakan, setidaknya 180 orang meninggal dunia karena terserang diare akut sejak 27 April 2017, dan terdapat 11.000 kasus kolera yang telah dilaporkan terjadi di negara miskin tersebut.Sementara itu, pihak Houthi mengatakan, setidaknya 115 orang anggotanya meninggal dunia di Sanaa."Apa yang terjadi hari ini melampaui kemampuan sistem kesehatan kami. Jadi, bagaimana kami bisa mengatasi saat kita berada dalam kondisi yang sulit dan rumit ini," kata Menteri Kesehatan Houthi, Mohammed Salem bin Hafeedh.Usai bertemu dengan Koordinator Kemanusiaan PBB, Jamie Goldrick dan pejabat internasional lainnya, Hafeedh meminta organisasi kemanusiaan dan pedonor untuk membantu mencegah sebuah bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya.Ini dinyatakan sebagai sebuah "keadaan darurat kesehatan di ibukota," kata Kantor Berita Saba.Kantor Berita Saba juga melaporkan bahwa saat ini terdapat 8.595 kasus kolera di Sanaa dan provinsi Yaman lainnya dari rentang waktu 27 April 2017 hingga 13 Mei 2017. Sementara, kasus yang dikonfirmasi laboratorium mencapai 213 kasus.Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebelumnya telah menetapkan jumlah korban tewas akibat wabah ini mencapai 51 orang. WHO juga mengatakan, 7,6 juta penduduk Yaman tinggal di wilayah yang berisiko tinggi tertular kolera.Wabah kolera di Yaman sempat mereda pada akhir tahun lalu, tapi kembali merekah.Dari data WHO, Sanaa menjadi salah satu provinsi yang paling parah terdampak wabah kolera, diikuti provinsi Amanat al-Semah. Kasus ini juga dilaporkan menyerang kota-kota besar lainnya, termasuk Hodeidah, Taiz, dan Aden.Sedangkan, PBB mengatakan, sekitar 17 juta dari 26 juta orang di Yaman kekurangan makanan, dan tiga juta anak-anak Yaman kekurangan gizi.(HUS)