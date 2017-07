Potret Kota Bandung Sapa Warga Korsel

Metrotvnews.com, Seoul: Duta Besar RI untuk Korea Selatan (Korsel) Umar Hadir resmi membulka pavilion Indonesia dan "Little Bandung Wall" di Handmande Korea Center Summer 2017.



"Little Bandung" ini berada di Bali Bistro dan Fun Road Cafe di daerah Anyang-si. Little Bandung ini berisi sejumlah potret sudut kota Bandung di siang dan malam hari.

"Hampir 30 persen dari nilai ekspor non migas Indonesia ke Korea adalah batubara. Sementara kebijakan pemerintah baru Korea akan menghapus secara bertahap pembangkit listrik tenaga batubara," kata Dubes Umar."Oleh karena itu, kita harus bekerja keras mencari alternatif produk non migas lainnya untuk menggantikan posisi batubara yang kedepannya permintaan dari Korea pasti menurun," lanjut dia.Dubes Umar tahu persis potensi kota Bandung. Menurutnya, Bandung merupakan kota yang penuh anak-anak muda kreatif, yang mampu menghasilkan produk dengan nilai tambah yang tinggi, yang bisa menjadikan Korea sebagai salah satu pasar potensial bagi produk-produk tersebut.Seperti keterangan tertulis dari KBRI Seoul kepada Metrotvnews.com, Jumat 21 Juli 2017, selain di Bali Bistro Seoul milik pengusaha muda Korea kelahiran Bandung, Gidong Lee, Little Bandung Wall juga dibuka di Fun Road Cafe di daerah Anyang-si."Pembukaan Little Bandung Wall di dua tempat sekaligus di Seoul, Korea merupakan langkah awal yang strategis dalam upaya memasarkan produk-produk asal kota Bandung, khususnya produk-produk UKM untuk menerobos pasar Korea," tutur dia.Pada saat acara peresmian dilakukan video call antara Dubes Umar Hadi dengan Walikota Bandung Ridwan Kamil. Kang Emil, sapaan akrabnya, sangat sangat mengapresiasi dukungan seluruh jajaran KBRI Seoul yang secara aktif mencarikan mitra di Korea untuk terealisirnya peresmian Little BandungProduk-produk yang ditampilkan di Little Bandung Wall terdiri dari produk makanan, produk kerajinan tangan dan produk fashion. Kuliner khas Bandung seperti pancake durian, cokelat, keripik jamur tiram, keripik kentang mustofa, dan berbagai produk kerajinan, serta produk fashion seperti tas, sepatu, pakaian, kacamata, dll, dipajang sebagai contoh produk.Calon pembeli yang tertarik terhadap produk dapat menghubungi produser eksportir yang secara lengkap dimuat dalam katalog. Kedepannya pihak Pemkot Bandung akan mendirikan Little Bandung Store yang dapat menjual secara langsung produknya kepada konsumen Korea.(FJR)