Menpar RI Rundingkan Masalah Sampah dengan Dubes AS

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Pariwisata RI, Arief Yahya menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Amerika Serikat (AS), Joseph R. Donovan, hari ini. Dalam pertemuan perdana ini, masalah sampah di Indonesia menjadi salah satu yang didiskusikan.



"Sampah menjadi salah satu yang kita bahas, karena masih menjadi masalah utama Indonesia, terutama untuk tempat-tempat wisatanya," kata Arief ketika ditemui di Kementerian Pariwisata, Jakarta, Senin 10 April 2017.

"Kemungkinan ada bantuan teknis berupa teknologi dari AS yang memang sudah berpengalaman soal sampah. Yang utama, Bali dulu kita perhatikan," lanjutnya.Arief berharap pada Oktober 2018, Bali sudah bebas dari sampah. Proses pembersihannya sudah dimulai dari tahun ini. Dengan adanya bantuan AS soal sampah, bisa saja ada investor asal Negeri Paman Sam yang ingin membantu membebaskan Bali dari sampah.Menurut laporan WHO, Indonesia menduduki peringkat 141 dalam kategori lingkungan bersih untuk tempat wisata. Peringkat ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi Arief dan kementerian terkait untuk membersihkan Indonesia dari sampah.Dubes Donovan di Kemenpar RI, Jakarta, 10 April 2017. (Foto: MTVN)Sementara itu, Arief juga memasukkan Danau Toba, Candi Borobudur dan Mandalika Lombok sebagai tiga destinasi yang sudah bekerja sama dengan World Bank dalam masalah kebersihan, dan prosesnya akan dimulai pada Juli tahun ini."Kalau sudah kerja sama dengan World Bank kan AS juga lebih mudah jika ingin berkontribusi," tuturnya.Jumlah turis dari AS ke Indonesia mengalami peningkatan sampai tahun 2016 kemarin, dari 260 ribu menjadi 300 ribu. Arief optimistis tahun ini Indonesia harus bisa mengundang 375 ribu dari AS atau naik 25 persen."Destinasi paling favorit turis AS masih Bali. Kita juga sedang membicarakan kerja sama dengan maskapai Garuda Indonesia untuk penerbangan langsung dari Indonesia ke Los Angeles," pungkas dia.(WIL)