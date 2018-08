PBB Akui Kelapa Sawit Kurangi Angka Kemiskinan di Indonesia

Jakarta: Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengakui kelapa sawit menaikkan tingkat hidup petani di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Lingkungan Erik Solheim.



"Kelapa sawit sangat baik bagi Indonesia. Para petani kelapa sawit kini kehidupannya semakin baik, hal ini juga berdampak baik bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia," kata Solheim, dalam diskusi 'Sustainability for All: Towards an SDG Focused Roadmap in Indonesia', di Jakarta, Senin 20 Agustus 2018.



Meski demikian, dia mengatakan Indonesia harus berhati-hati, dan mencari cara untuk mengurangi deforestasi.



Menteri Koordinator Kemaritiman RI Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan dukungan PBB terhadap kelapa sawit Indonesia terlihat dari kerja sama yang dilakukan. Program penanaman kembali tersebut sudah dimulai di Jambi.



"Ya dari planting mereka (PBB) punya program itu dan saya lihat sudah ada beberapa ratus juta yang sudah mulai, saya belum tahu berapa jumlahnya, namun sudah mulai mereka kasih program di Jambi," tukas Luhut.



Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri RI AM Fachir mengatakan kerja sama tersebut penting untuk sinergi pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). "Kita kan di dua tempat, di satu sisi dia (kelapa sawit) adalah membuat lapangan kerja, begitu banyak yang bergantung pada itu, namun di saat yang sama, kita harus menjaga kesinambungannya melalui lingkungan hidup. Itu yang ditekankan PBB lewat SDGs," ujar dia.



Produk sawit Indonesia dan Malaysia mendapatkan 'ancaman' dari negara-negara Uni Eropa. Menurut Dewan Uni Eropa, produk sawit Indonesia dibuat dengan merusak lingkungan. Padahal, kelapa sawit membantu Indonesia mengurangi angka kemiskinan yang menjadi salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan PBB.‎





