Jepang Peringati 73 Tahun Serangan Bom Atom di Hiroshima

Hiroshima: Sebuah bel berbunyi di Hiroshima sebagai penanda 73 tahun peringatan serangan bom atom kali pertama di dunia, Senin 6 Agustus 2018.



Langit di atas Taman Memorial Perdamaian di Hiroshima terlihat cerah, seperti pada tanggal 6 Agustus 1945 saat pesawat pengebom B-29 milik Amerika Serikat menjatuhkan bom atom ke kota tersebut.

Serangan bom di kota yang dipenuhi instalasi militer itu menewaskan 140 ribu orang.



Wali Kota Hiroshima Kazumi Matsui, berdiri di dekat taman untuk upacara peringatan, menyerukan pesannya mengenai dunia tanpa senjata nuklir.



Tanpa menyebutkan secara spesifik, ia mengingatkan ada "beberapa negara yang memodernisasi senjata nuklir mereka."



"Mereka seperti memperbarui ketegangan yang sudah menurun di akhir Perang Dingin," tambah dia.



Seruan juga disampaikan Matsui saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertekad menambah kekuatan senjata nuklir AS.



"Jika manusia melupakan sejarah atau berhenti menghadapinya, kita dapat melakukan kesalahan fatal lagi. Itulah mengapa kita harus terus berbicara mengenai Hiroshima," sebut Matsui.



Jepang dihantam dua serangan nuklir oleh AS pada akhir Perang Dunia II -- pertama di Hiroshima dan di Nagasaki tiga hari setelahnya.



Korban di Hiroshima mencapai 140 ribu orang, sementara di Nagasaki 74 ribu.



Barack Obama menjadi presiden pertama AS yang mengunjungi Hiroshima pada Mei 2016.





(WIL)