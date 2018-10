Simpati Dunia untuk Korban Bencana di Sulteng

Jakarta: Gempa bumi berkekuatan 7,4 Skala Richter (SR) yang kemudian memicu gelombang tsunami melanda Palu dan Donggala di Sulawesi Tengah pada Jumat 28 September. Musibah tersebut menewaskan 832 orang, dengan 540 lainnya mengalami luka berat.



Sejumlah tokoh dunia menyampaikan duka cita dan simpati mendalam untuk Indonesia.

Baca: Indonesia Buka Bantuan Internasional ke Korban Gempa Palu



"Doa kami panjatkan untuk masyarakat Indonesia yang dilanda gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah. Kedutaan Besar Amerika Serikat terus memantau situasi terkini, dan kami siap memberi bantuan yang dibutuhkan," tulis Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo di Twitter, Minggu 30 September 2018.



Menlu Australia Marise Payne juga mengungkapkan hal senada di hari yang sama di Twitter. "Perdana Menteri Scott Morisson dan saya, beserta seluruh jajaran pemerintah Australia, menyampaikan simpati mendalam dan belasungkawa kepada masyarakat Indonesia yang terkena gempa bumi dan tsunami."



"Gempa dan tsunami menewaskan lebih 800 orang, dan jumlahnya terus bertambah di Sulawesi, Indonesia. Save the Children sedang bekerja dengan mitra lokal di lapangan," kata Carolyn Miles, Presiden dan Kepala Eksekutif dari badan amal Save the Children.



"Belasungkawa saya tujukan kepada masyarakat Indonesia di Sulawesi yang dilanda gempa bumi dan tsunami," ungkap Mukhlisa Kituyi, Sekretaris Jenderal UNCTAD, Badan PBB untuk Urusan Perdagangan dan Pembangunan.





Infografik gempa dan tsunami di Sulteng. (Foto: Medcom/Metrotvnews)



Grup Super Junior asal Korea Selatan juga mengungkapkan belasungkawa via akun resmi Twitter mereka.



"Kami turut berduka untuk masyarakat Indonesia yang terkena dampak gempa bumi dan tsunami di Pulau Sulawesi. Berharap semoga operasi penyelamatan berjalan dengan lancar dan semua kerusakan dapat dipulihkan sesegera mungkin."



Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga mendoakan agar masyarakat Indonesia dapat segera bangkit dari bencana. "Turki siap untuk melakukan segala daya untuk membantu Indonesia menyembuhkan luka-lukanya," sebut Erdogan di Twitter.



Banyak negara telah bersimpati kepada Indonesia, seperti Inggris, Afrika Selatan dan lainnya.



Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengaku tidak dapat menghitung ada berapa banyak negara yang mengucapkan duka untuk Indonesia di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Jumat kemarin.



Baca: PBB Berduka atas Gempa dan Tsunami di Indonesia









(WIL)