AS Kirim Tiga Pesawat Militer C-130 ke Palu

Jakarta: Amerika Serikat (AS) mengirimkan tiga pesawat militer C-130 ke Palu. AS juga mengirim ahli bencana dari Badan Bantuan Pembangunan Internasional Amerika (USAID) dan Kantor Bantuan Bencana Asing AS (OFDA).



Saat ini, tim tersebut sudah berada di lapangan untuk melakukan koordinasi dengan agensi bantuan RI di Sulteng.

"Dalam beberapa jam lagi, tiga pesawat C-130 kami tiba di Balikpapan dan akan beroperasi ke Palu paling cepat besok pagi. Kita juga siap membantu transportasi udara jika Pemerintah Indonesia membutuhkannya," kata Duta Besar AS untuk Indonesia Joseph Donovan di kediamannya, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 5 Oktober 2018.



Tim dari USAID-OFDA diketahui sebanyak delapan orang. Mereka terdiri dari ahli penanggulangan bencana, koordinator sipil dan militer serta staf lokal dari Jakarta.



"Tim kami bertugas untuk melakukan penilaian perusakan dan berkoordinasi dengan pihak setempat serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk tahu apa yang dibutuhkan masyarakat setempat," imbuhnya.



Donovan menambahkan, USAID bersama dengan pemerintah RI dan daerah telah mendistribusikan sejumlah peralatan kebersihan, selimut, lampu tenaga surya dan persediaan pemulihan bencana dan ruang aman bencana untuk anak-anak.



Tak hanya pemerintah, beberapa perusahaan besar AS juga memberikan bantuan. Donovan menuturkan jumlah total bantuan dari pemerintah As mencapai USD4 juta atau setara dengan Rp60 miliar.



"Jumlah ini belum termasuk dari perusahaan swasta dan yang alat transportasi," pungkasnya.









(FJR)