3 Warga Palestina Tewas di Masjid Al Aqsa, RI Kutuk Ulah Israel

Metrotvnews.com, Jakarta: Bentrokan pecah antara warga Palestina dan polisi Israel, usai Salat Jumat di Yerusalem pada Jumat 21 Juli dan menewaskan tiga warga Palestina. Kecaman muncul usai peristiwa ini.

Indonesia turut bersuara keras terkait peristiwa mengenaskan ini. "Indonesia mengutuk tindakan kekerasan pihak keamanan Isreal yang telah menyebabkan tiga orang jemaah tewas dan lebih dari 100 luka-luka di Kompleks Masjid Al Aqsa," pernyataan Kementerian Luar Negeri dalam keterangan tertulis yang diterima Metrotvnews.com, Sabtu 22 Juli 2017.

"Indonesia menolak segala bentuk aksi kekerasan dan pelanggaran HAM, termasuk pembunuhan terhadap jemaah yang berupaya menjalankan haknya untuk melakukan ibadah di Masjid Al Aqsa," imbuh pernyataan itu.

Duka cita mendalam pun disampaikan oleh Kemenlu RI kepada korban dan keluarga korban, serta mendoakan agar para korban luka dapat segera pulih kembali.

Pemerintah Indonesia juga mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera bersidang dan mengambil langkah untuk memberhentikan tindak kekerasan keamanan Israel di Kompleks Masjid Al Aqsa.

Sedangkan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) diharapkan dapat segera lakukan pertemuan darurat untuk membahas situasi di kompleks Al Aqsa.

"Kembali kepada Israel untuk tidak mengubah status quo kompleks Al Aqsa agar Masjid Al-Aqsa dan the Dome of the Rock tetap sebagai tempat suci untuk dapat diakses bagi semua umat Muslim," tegas pernyataan Kemenlu RI.

Pemerintah Indonesia mengajak semua pihak untuk menahan diri, agar situasi tidak memburuk.

Palestina bekukan kontak dengan Israel

Segera setelah jatuhnya korban di sisi Palestina, Presiden Mahmoud Abbas mengumumkan pembekuan hubungan dengan Israel.

Pembekuan hubungan dilakukan terhadap seluruh kontak dengan Israel hingga mereka menghapus seluruh tindakan terhadap warga Palestina. Hal ini termasu tindakan yang terjadi di Yerusalem dan Masjid Al Aqsa secara khusus.

Abbas pun menegaskan bahwa dirinya akan memberikan seluruh dukungan penuh kepada warga Palestina, pelaku usaha dan organisasi yang berbasis di Yerusalem.

Pembekuan hubungan antara dua seteru ini makin mempersulit upaya negosiasi damai. Sebelumnya kedua pihak sudah lama tidak duduk satu meja melakukan negosiasi.

Dunia internasional mendesak agar Palestina dan Israel kembali berunding agar solusi dua negara bisa terwujud.





