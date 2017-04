Duterte akan Pimpin Upacara Pembukaan KTT ASEAN ke-30

Metrotvnews.com, Manila: Presiden Filipina Rodrigo Duterte akan menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (KTT ASEAN) di Manila pada Sabtu 29 April 2017.



Ini adalah satu dari dua KTT ASEAN di Filipina tahun ini. KTT ASEAN ke-31 akan digelar pada 13-14 November 2017.

Duterte akan memimpin upacara pembukaan KTT ASEAN ke-30 di Philippine International Convention Center dan jamuan kepala negara di Coconut Palace.Selama KTT ASEAN di Manila, para kepala negara akan mendiskusikan implementasi dari Visi Komunitas ASEAN 2025, hubungan eksternal dan arah kebijakan di masa mendatang. Mereka juga akan bertukar pandangan dalam masalah-masalah regional dan internasional.Nantinya, para petinggi akan menandatangani ASEAN Declaration on the Roles of the Civil Service sebagai sebuah katalis dari mencapai Visi Komunitas ASEAN 2025.Filipina mengadopsi tema "Partnering for Change, Engaging the World" untuk KTT ASEAN ke-30, untuk mengilustrasikan visi Komunitas ASEAN yang dinamis, aktif dan sejahtera bagi semua -- bergerak dalam kesatuan di dalam dan bekerja sama dengan mitra-mitra global."Lima dekade kerja sama dan integrasi telah membuat ASEAN menjadi salah satu organisasi paling sukses di dunia," ucap Sekretaris Jenderal ASEAN Le Luong Minh, dalam rilis yang diterima Metrotvnews.com, Jumat 28 April 2017."ASEAN bekerja bersama-sama dalam potensi keberagaman dan kolektifnya untuk mengejar visi dan aspirasi bersama. Ini merepresentasikan kekuatan unik ASEAN," sambung dia.ASEAN dibentuk di Bangkok, Thailand, pada 8 Agustus 1967. Lima negara pendiri -- Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand -- ketika itu menandatangani ASEAN Declaration.Sejak saat itu, jumlah anggota ASEAN bertambah, yakni Brunei Darussalam, Kamboja, Lao PDR, Myanmar dan Vietnam.Sepuluh negara anggota mendirikan Komunitas ASEAN pada Desember 2015, dengan tujuan menghadirkan lebih banyak kesempatan dan manfaat bagi masyarakat kawasan.(WIL)