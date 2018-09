Moon akan Singgung Denuklirisasi saat Bertemu Kim Jong-un

Seoul: Denuklirisasi akan menjadi agenda utama Presiden Korea Selatan Moon Jae-in saat bertemu pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di Pyongyang pekan ini.



Moon akan terbang ke ibu kota Korea Utara pada Selasa besok untuk pertemuan kali ketiga dengan Kim. Meski ketegangan di Semenanjung Korea telah menurun, namun proses denuklirisasi masih tertunda.

"Kami akan mendorong perkembangan denuklirisasi Korea Utara," ucap kepala staf kantor kepresidenan Korsel Im Jong-seok kepada awak media, seperti disitat dari kantor berita AFP, Senin 17 September 2018.



Moon, yang telah dua kali bertemu Kim tahun ini, adalah sosok krusial dalam memediasi pertemuan bersejarah antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan pemimpin rezim Korut di Singapura pada Juni lalu.



Meski Trump dan Kim menyepakati denuklirisasi di Semenanjung Korea, namun paparan detail langkah-langkahnya tidak pernah disebutkan.



Washington ingin Korut melakukan "denuklirisasi menyeluruh," sementara Pyongyang mengecam dorongan dari AS tersebut yang dinilainya dilakukan dengan cara-cara "gangster."



Saat bertemu Kim nanti, Moon berencana menutup jurang perbedaan pemahaman antara pemimpin AS dan Korut.



"Melalui berbagai pertemuan dan panggilan telepon, Presiden Moon sudah lebih bisa memahami apa yang AS inginkan," sebut Im.



Agenda lain Moon di Pyongyang adalah meningkatkan hubungan antar-Korea dan menurunkan ketegangan militer di perbatasan kedua negara.



Seoul menilai penurunan ketegangan militer dapat menjadi landasan untuk secara resmi mengakhiri Perang Korea 1950-53, yang hanya berakhir dengan gencatan senjata.





(WIL)