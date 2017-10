Ratifikasi ACTIP Diperlukan untuk Lindungi Korban TPPO

Metrotvnews.com, Jakarta: Sebagai insiator Konvensi ASEAN tentang Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang (ACTIP), Indonesia sudah sewajibnya meratifikasi konvensi tersebut. Ratifikasi ACTIP harus segera dilakukan karena semakin meningkatnya perdagangan manusia dewasa ini.



Di hadapan anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, beberapa pihak yang bersinggungan dengan kasus ini menyampaikan pendapat atas pentingnya meratifikasi konvensi tersebut.

Kepala Divisi Hubungan Internasional Kepolisian RI Irjen Pol H.S Maltha menuturkan ada beberapa hal yang bisa memberikan keuntungan bagi Indonesia jika meratifikasi konvensi tersebut.



"Pertama, tentu bisa memberikan landasan hukum pasti untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO)," kata Maltha saat dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi I DPR RI, Jakarta, Rabu 4 Oktober 2017.



Selain itu, dengan meratifikasi, diharapkan bisa mencegah tindak pidana TPPO dan memberikan hukuman adil pada pelaku. Para korban, imbuhnya, bisa mendapat hak perlindungan.



Sebagai negara yang menginisiasi konvensi tersebut, Indonesia termasuk lambat dalam meratifikasinya. Wakil Indonesia untuk Asean Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), Dinna Wisnu, menuturkan dari 10 negara ASEAN, sudah delapan yang meratifikasi ACTIP. Sementara negara yang belum adalah Indonesia dan Brunei Darussalam.



Menurut dia, ratifikasi adalah urgensi, dan Indonesia harus bergegas melengkapi legislasi untuk lancarnya implementasi gerak pencegahan, penanganan korban, dan penelusuran kejahatan lintas batas TPPO yang semakin marak terjadi.



"Setelah ratifikasi ACTIP, maka Indonesia punya dasar hukum mengikat bagi negara-negara ASEAN untuk mengawal kasus di segala tingkatan dengan melibatkan pemangku kepentingan di bidang HAM, khususnya AICHR, dan dapat mendorong keterkaitan Sistem Rujukan Nasional (National Referral System) di ASEAN," ungkapnya



Indonesia melalui AICHR selama ini telah menjadi motor pendorong penerapan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dalam pemberantasan TPPO. Pada 6 November 2015 di Yogyakarta, AICHR Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan pertama AICHR-Senior Official Meeting on Transnational Crime (SOMTC) tentang pendekatan HAM dalam pemberantasan TPPO di ASEAN.



Pertemuan lanjutan digelar di Jakarta pada 29-30 September tahun lalu.





(WIL)