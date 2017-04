Afghanistan Pecat 12 Perwira atas Serangan Taliban

Metrotvnews.com, Kabul: Afghanistan memecat 12 perwira, termasuk dua jenderal, setelah lebih dari 140 tentara pemerintah tewas dalam serangan Taliban ke sebuah pangkalan militer pekan lalu.



Menteri Pertahanan dan Kepala Staf Angkatan Darat Afghanistan juga mengundurkan diri. Presiden Afghanistan Ashraf Ghani telah menerima pengunduran diri keduanya.

"Menhan Abdullah Habibi dan Kastaf Angkatan Darat Qadam Shah Shahim mengundurkan diri dengan segera," sebut istana presiden dalam sebuah postingan di akun Twitter.Shah Hussain Murtazawi, juru bicara kepresidenan, mengatakan kepada Reuters bahwa pengunduran diri terjadi karena serangan Jumat pekan lalu di kota utara Mazar-i-Sharif.Serangan tersebut diyakini sebagai yang paling mematikan oleh Taliban ke markas militer Afghanistan.Sepuluh pria bersenjata dengan seragam tentara dan dipersenjatai rompi bunuh diri memasuki pangkalan dengan mengendarai truk. Mereka menembaki prajurit dari jarak dekat di masjid dan ruang makan.Sedikitnya 140 tentara tewas dan banyak lainnya yang cedera. Ada sumber lain yang menyebut jumlah korban tewas lebih tinggi dari 140.Menurut Hindustan Times, Senin 24 April 2017, banyak warga Afghanistan mengecam pemerintah karena kegagalan melawan serangkaian serangan Taliban, termasuk satu ke rumah sakit militer terbesar di Afghanistan pada Maret yang menewaskan puluhan orang.Sementara itu hampir 9.000 tentara Amerika Serikat (AS) masih berada di Afghanistan bersama ribuan prajurit koalisi internasional.Pemerintahan AS di bawah Presiden Donald Trump sedang mempertimbangkan apakah akan melakukan perubahan terhadap misi pelatihan AS terhadap pasukan Afghanistan, atau fokus menyerang kelompok militan seperti Islamic State (ISIS).Militer Jerman, yang telah memimpin upaya pelatihan di Afghanistan utara, mengatakan bahwa setelah serangan tersebut, mereka akan terus bekerja sama dengan tentara Afghanistan.(WIL)