Dubes AS Tegaskan Sangat Menentang Program Nuklir Korut

Metrotvnews.com, Ciputat: Armada Angkatan Laut AS -- termasuk kapal induk USS Carl Vinson -- membatalkan rencana kunjungan ke Australia dan bertolak menuju Semenanjung Korea akhir pekan kemarin.



Tindakan AS ini jelas mendapat reaksi negatif dari Korea Utara (Korut). Pasalnya, AS meluncurkan 59 misil tomahawk ke pangkalan udara di Suriah pekan kemarin, yang merupakan perintah langsung dari Presiden Donald Trump dan diinisiasikan sebagai bentuk peringatan untuk Korut terkait program nuklirnya.

"Jelas kami mempunyai komitmen tegas untuk menghentikan ini (nuklir Korut). Korut telah melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB dan hukum internasional. Tindakan Korut ini mengganggu," tegas Duta Besar AS untuk Indonesia, Joseph R. Donovan kepada awak media di UIN Syarif Hidayatullah, Tangerang Selatan, Selasa 11 April 2017."Kami sangat menentang tindakan Korut tersebut dan terus berkomitmen dengan Korea Selatan dan Jepang," ungkapnya.Dubes Donovan di UIN, Ciputat. (Foto: MTVN/Sonya Michaella)Tak hanya itu, Trump telah mengancam melakukan aksi unilateral terhadap Pyongyang jika Tiongkok -- sekutu utama Korut -- gagal meredam program nuklir dan misil rezim Kim Jong-un.Armada tempur Carl Vinson terdiri sebuah kapal induk dan beberapa kapal perang lain.Komando Pasifik AS menggambarkan pengerahan ini -- yang sekarang berlayar menuju Pasifik Barat -- sebagai langkah bijaksana untuk mempertahankan kesiagaan di kawasan tersebut.Armada tempur yang dikerahkan tersebut dipimpin kapal induk kelas-Nimitz, USS Carl Vinson. Pengawalnya adalah sepasang kapal perusak dan sebuah kapal penjelajah, dua-duanya mengangkut rudal.Awalnya mereka berlayar memenuhi panggilan berlabuh di Australia, tapi telah berbelok arah dari Singapura ke Pasifik Barat."Ancaman nomor satu di wilayah tersebut lagi-lagi Korea Utara, karena program yang sembrono, tidak bertanggung jawab, tidak stabilnya tes rudal, dan ambisi senjata nuklir," kata juru bicara Komando Pasifik AS Dave Benham, seperti dikutip BBC.(WIL)