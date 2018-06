Trump-Kim Sepakat Selesaikan Konflik Tersisa dari Perang Korea

Singapura: Di balik pertemuan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un, berbagai kesepakatan telah dibentuk, salah satunya denuklirisasi.



Namun, satu hal yang tak boleh dilupakan, kedua kepala negara ini juga setuju untuk menyelesaikan konflik yang tersisa dari Perang Korea.

Dilansir dari AFP, Rabu 13 Juni 2018, Trump dan Kim berkomitmen untuk bertanggung jawab kepada anggota keluarga veteran militer AS yang tewas ketika Perang Korea 1950-1953.



Lebih dari 35 ribu warga Amerika tewas di Semenanjung Korea selama perang, dan tercatat sekitar 7.700 tentara AS masih hilang.



Menurut Veteran Perang Asing AS, kesepakatan antara AS dan Korut yang dibentuk pada 1990 sempat merujuk pada pemulangan 229 orang dan masih banyak lagi yang belum teridentifikasi.



Tetapi program itu ditangguhkan karena kondisi politik antara dua negara memburuk.



"Begitu banyak orang berbicara dengan saya soal itu. Saya membahas dengan Kim di paling akhir pembicaraan. Kami akan melakukannya," kata Trump.



Dalam sebuah pernyataan, Veteran Perang Asing AS mengucapkan terima kasih kepada Trump karena berani membawa masalah itu ke meja perundingan dengan Kim.



Mereka pun memiliki harapan bahwa perjanjian itu akan dilanjutkan untuk membawa perdamaian di Semenanjung Korea dan membantu ribuan keluarga prajurit Amerika yang hilang akibat Perang Korea.





(FJR)