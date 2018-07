AS Bertekad Perkuat Kemitraan Strategis dengan RI di Hari Kemerdekaan

Jakarta: Amerika Serikat memperingati Hari Kemerdekaan setiap 4 Juli. Di usia ke-242, AS bertekad memperkuat kemitraan dengan semua negara mitra, termasuk Indonesia.



"Kemitraan ini dibangun atas dasar nilai-nilai yang sama, toleransi, saling menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak warga negara. Kerja sama kedua negara juga menunjukkan respons positif, seperti di sektor perdagangan, investasi, keamanan, pendidikan hingga kontak orang per orang," ujar Duta Besar AS untuk Indonesia Joseph R. Donovan di kediamannya, Rabu 4 Juli 2018.

Dia mengatakan kemitraan kedua negara diangap berhasil karena tidak adanya pesaing, perdagangan berlangsung adil, kebebasan di laut, serta masyarakat yang bebas. Keberhasilan ini juga didukung persamaan AS dan RI sebagai negara berdemokrasi yang Bhinneka Tunggal Ika.



Donovan berharap dapat terus meningkatkan hubungan dengan Indonesia, yang memasuki usia ke-70 pada 2019 mendatang.



"Saya harap kedutaan besar Amerika di Indonesia bisa lebih bekerja sama pada peringatan hubungan bilateral ke-70 nantinya. Dan saya rasa momentum itu akan tepat sekali dimulai, salah satunya ditandai dengan akan diresmikannya gedung kedutaan kami yang baru akhir tahun ini,” imbuhnya.



Mewakili pemerintah Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan bahwa kerja sama di bidang maritim dan lingkungan menjadi fokus Indonesia dengan AS pada peringatan hubungan bilateral ke-70 tahun depan.



"Saya kira bagus, ya, dan banyak (yang bisa diperkuat kerja sama dengan Amerika). Seperti yang dijelaskan pada Dubes (Joseph R.Donovan) soal maritim, menyangkut tadi plastic debris, marine debris, yang itu menyangkut masalah kesehatan dan lingkungan. Saya kira banyak, itu yang tidak pernah atau kurang kita sentuh selama ini. Dan, itu saya kira sekarang kita akan melakukan kerja sama yang lebih dekat lagi,” tegas Menko Luhut.



Selain Menko Luhut, beberapa menteri Kabinet Kerja juga hadir dalam perayaan, salah satunya Menteri Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.







