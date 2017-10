Dubes Inggris Nilai Pemuda Indonesia Kreatif dan Energik

Metrotvnews.com, Jakarta: Tak hanya di bidang-bidang krusial, Inggris serius menjajaki kerja sama kreatif dengan Indonesia. Ini dikarenakan Indonesia dinilai memiliki potensi besar dalam hal kreativitas



“Terus terang, kami memang tertarik dan terkesan dengan budaya Indonesia. Negara ini mempunyai kreativitas tinggi dan harus dimanfaatkan,” kata acting Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Juliet Maric, di Jakarta, Rabu 4 Oktober 2017.

“Indonesia mempunyai kaum muda energik, dan tingkat pendapatan negara ini juga sangat tinggi. Harus dikembangkan dengan menjalin kerja sama kreatif bersama negara kami,” ujar dia lagi, pengganti sementara dari Dubes Moazzam Malik yang sedang berada di London.



Untuk menjembatani harapan ini, Pemerintah Inggris mendukung perhelatan UK/ID Festival yang diselenggarakan British Council di Indonesia.



“Lewat festival ini, kaum kreatif dua negara dapat saling bertukar ide dan bisa menjadi kekuatan Indonesia masuk lebih dalam ke pasar dunia. Inggris sangat menyadari adanya potensi ini di Indonesia,” ungkap dia.



Tak hanya itu, Maric juga sempat mempromosikan industri kreatif dan juga pendidikan tinggi yang menjadi tujuan banyak pelajar dari berbagai belahan dunia.



“Inggris punya musik yang bagus, industri dan anak-anak muda kreatif. Pendidikan kami berada di 10 besar ranking dunia, dengan budaya yang menarik,” jelasnya.



UK/ID Festival 2017 dibuka pada 17 Oktober 2017 dan ditutup pada 22 Oktober. Acara dilaksanakan di The Establishment, SCBD, Jakarta.



Festival ini rencananya akan dibuka dengan pemutaran perdana "English is Mine" di Indonesia. Film ini menceritakan masa awal karir Morrissey sebelum dia membentuk grup musik The Smiths.



Festival juga akan diramaikan pemutaran film tentang Alfred Hitchcock berjudul "The Lodger" serta karya lainnya asal Inggris.



Selain pemutaran film, sejumlah musisi indie asal Inggris juga akan menyambangi Indonesia dan berkolaborasi dengan musisi Tanah Air di UK/ID, festival yang sudah dua kali digelar di Indonesia.







