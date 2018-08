Anggota Koalisi AS Tewas dalam Kecelakaan Pesawat di Irak

Baghdad: Koalisi pimpinan Amerika Serikat dalam melawan kelompok militan Islamic State (ISIS) mengatakan salah satu personel mereka tewas dalam kecelakaan pesawat yang tak disengaja di Irak.



"Tidak ada indikasi jatuhnya pesawat diakibatkan tembakan musuh," ucap koalisi, seperti dilansir dari AFP, Senin 20 Agustus 2018.

"Beberapa personel keamanan lainnya juga terluka saat pesawat mereka jatuh pada Minggu pukul 22.00 waktu setempat," lanjutnya.



Lokasi kecelakaan maupun identitas para korban tidak disebutkan. Namun koalisi menyebut tiga korban kecelakaan "dievakuasi untuk dirawat lebih lanjut."



"Kecelakaan terjadi saat pesawat sedang melakukan misi gabungan anti-terorisme," tutur koalisi.



AS memimpin koalisi internasional untuk menghancurkan ISIS di Irak dan Suriah sejak 2014. Koalisi termasuk Inggris, Prancis, Arab Saudi, Turki, Australia, Bahrain, Kanada, Yordania, Belanda dan Uni Emirat Arab.



Pada Maret, tujuh prajurit AS tewas saat helikopter mereka terjatuh dalam sebuah misi di Irak barat dekat perbatasan Suriah.



Masih di bulan yang sama, dua anggota koalisi -- dari AS dan Inggris -- tewas terkena bom rakitan di kota Manbij, Suriah.





