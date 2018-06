Pertemuan Jong Un-Trump Diprediksi tak Hanya Bahas Denuklirisasi

Jakarta: 12 Juni 2018 mungkin menjadi hari bersejarah bagi dunia, khususnya untuk Amerika Serikat dan Korea Utara. Betapa tidak, dua pemimpin negara paling kontroversial akan bertemu di Singapura untuk membahas beberapa persoalan.



Pengamat Hubungan Internasional Hikmahanto Juwana memprediksi pertemuan Trump dan Jong Un bukan hanya soal denuklirisasi seperti yang sudah berembus belakangan. Akan ada persoalan lain yang diprediksi turut dibahas.

"Denuklirisasi sangat penting bagi AS karena tidak hanya masalah sunia tapi bagi keamanan AS sendiri. Dari sisi Korea Utara mungkin juga berkaitan dengan masalah ekonomi," ujarnya, dalam Metro Pagi Primetime, Senin, 11 Juni 2018.



Hikmahanto menduga pembahasan denuklirisasi akan dilakukan secara mendalam. Seperti apa kesepakatan yang akan dibuat termasuk dari Korea Utara yang menghendaki denuklirisasi tidak hanya berlaku bagi negara mereka namun juga AS dan negara-negara lain.



Dalam hal ekonomi, Korut tak hanya ingin lebih terbuka dalam hal investasi namun juga supaya bisa diberikan bantuan oleh negara-negara lain khususnya AS seperti Jepang dan Korea Selatan.



Namun di balik itu, Hikmahanto mengaku tak bisa memprediksi apakah kedua negara itu memiliki niat yang sama untuk membangun hubungan baik termasuk dalam hal kesepakatan denuklirisasi dan ekonomi. Trump dan Jong Un sama-sama bukan sosok yang mudah ditebak.



"Dalam pertemuan ini akan dilihat suasananya seperti apa. Yang saya tahu dari Trump inginnya bukan hanya kesepakatan namun juga itikad baik dari Korea Utara. Kalau baik bisa dilanjutkan, jika tidak AS sudah siap keluar dari itu," kata dia.



Hikmahanto menambahkan. jika pertemuan Jong Un dan Trump menuju arah positif mungkin tidak akan ada sesuatu yang konkret yang dibuat melainkan hanya sinyal positif kedua negara untuk melakukan kerja sama.









