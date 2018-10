AS Apresiasi Komitmen RI dalam Perikanan Berkelanjutan

Nusa Dua: Amerika Serikat mengapresiasi komitmen Indonesia dalam menjalankan praktik perikanan berkelanjutan (sustainable fishery). AS menilai Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain.



Pernyataan disampaikan mantan Menteri Luar Negeri AS John Kerry di sela-sela Our Ocean Conference di Nusa Dua, Bali, 29-30 Oktober 2019. Dalam acara ini, Kerry sempat berdiskusi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

"Indonesia sudah banyak menjalankan komitmen untuk perikanan berkelanjutan, salah satunya adalah melalui pemberantasan IUU Fishing yang kini sudah terasa manfaatnya bagi masyarakat," jelas Menteri Susi kepada awak media usai bertemu Kerry.



"Kita akan terus membawa misi dan kepemimpinan pemerintah untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia serta menuju perikanan berkelanjutan," lanjut dia.



AS telah lama menjadi mitra penting bagi Indonesia dalam hal pemberantasan penangkapan ikan IUU Fishing, kejahatan di lautan serta pelestarian sumber daya maritim. Kerry mengakui jika Indonesia telah berhasil menjadi motor penggerak bagi negara-negara lain agar berani mengambil tindakan untuk mengatasi IUU Fishing.



"Saya juga meyakini IUU Fishing perlu menjadi perhatian seluruh dunia," kata dia, yang kini menjadi bagian dari organisasi Carnegie Endowment for International Peace.



Kerry menyebut banyak orang menghadiri OOC 2018 untuk merencanakan masa depan kelautan, membicarakan cara mengembalikan kesehatan terumbu karang, melestarikan kembali biota laut, serta mempersiapkan diri menghadapi dampak perubahan iklim. "Saya rasa Indonesia telah berhasil menjadi tuan rumah, namun tidak mungkin kita menghadapi masalah kelautan ini seorang diri. Kita harus bersama-sama menyelesaikannya," sebut dia.



Sebelumnya, dalam pidato di pembukaan OOC 2018, Kerry menegaskan bahwa kondisi laut saat ini membutuhkan pemahaman berskala internasional atau persamaan persepsi antar negara yang nantinya dituangkan dalam suatu perjanjian.



Dengan perikanan berkelanjutan, Kerry menilai para nelayan akan dapat hidup sejahtera untuk jangka waktu panjang. "Kita bisa menciptakan banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat dengan menerapkan prinsip keberlanjutan ini," tutup dia.





