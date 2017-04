Ragam Budaya Indonesia Pukau Gelaran Pasar Malam ASEAN

Metrotvnews.com, Wellington: Beragam kebudayaan dan kesenian Indonesia menarik perhatian dalam pasar malam ASEAN di Wellington, Selandia Baru.

Acara Southeast Asia Night Market yang diadakan pada 1 April itu, mengetengahkan berbagai kesenian dari ASEAN. Indonesia tampil dalam pembukaan acara ini.

Hentakan tari Piring Pinggan Bakureh, kesenian angklung serta tari Janger mengundang perhatian acara yang dihadiri pula oleh perwakilan negara-negara ASEAN dan kalangan diplomatik lainnya.

Tim Angklung Ikatan Istri Pimpinan Badan Usaha Milik Negara (IIP BUMN) Jakarta tampil memukau saat parade proses. Selain parade dengan puluhan aneka busana daerah, anggota IIP BUMN juga membawakan tari Janger diiringi gamelan Bali oleh Taniwha Jaya dari New Zealand School of Music, Victoria University of Wellington.

Tari Piring Pinggan Bakureh yang dibawakan oleh Sanggar Seni Nan Gombang dari Sumatera Barat juga mendapatkan tempat istimewa saat tampil di hadapan para tamu-tamu kehormatan sesaat setelah event Southeast Asia Night Market dibuka secara resmi oleh Wali kota Wellington, Justin Lester. Sanggar Seni Nan Gombang, Sumatera Barat didapuk bersama grup tari dari Singapura sebagai “International performers” atas undangan Asia New Zealand Foundation.





Foto: Dok.KBRI Selandia Baru

Foto: Dok.KBRI Selandia Baru

Dalam acara pembukaan tersebut hadir antara lain para kepala perwakilan negara-negara ASEAN dan kalangan diplomatik negara-negara asing lainnya, anggota parlemen setempat, chairman Asia New Zealand Foundation, dan pejabat Kementerian Luar Negeri setempat.

Pagelaran tersebut merupakan bagian dari partisipasi Indonesia pada acara dua tahunan "ASEAN/Southeast Asia Night Market" pada 1–2 April 2017.

"Kegiatan yang diorganisasikan oleh Dewan Kota Wellington dan Asia New Zealand Foundation bekerja sama dengan kedutaan besar/perwakilan negara-negara anggota ASEAN di Wellington bertujuan meningkatkan People to People antara negara-negara ASEAN dan Selandia Baru," pernyatan KBRI Selandia Baru, dalam keterangan tertulis yang diterima Metrotvnews.com, Selasa 4 April 2017.

"Kegiatan ini khususnya sebagai ajang menyajikan aneka ragam kuliner, pertunjukan seni budaya dari negara anggota ASEAN. Kegiatan tahun ini diikuti oleh Malaysia, Indonesia, Thailand, Singapura, Kamboja, Vietnam dan Philipina," lanjut pernyataan itu.

Pergelaran seni budaya Indonesia ditampilkan sangat variatif. Terdapat pula tari genjring oleh Grup Caraka Seni Wellington, gamelan Jawa oleh grup Padhang Moncar dan gamelan Bali oleh Taniwha Jaya dari New Zealand School of Music, Victoria University of Wellington.

Selain itu, lomba jalan dengan bakiak dan lomba makan krupuk menjadi daya tarik tersendiri pada sesi "traditional games".

Untuk event kali ini, selain promosi produk-produk Indonesia, kuliner Indonesia juga turut berpartisipasi dengan menyajikan stall makanan khas Indonesia seperti mie-goreng, ayam bakar, kambing guling, nasi-goreng yang dikelola oleh komunitas Indonesia di Wellington yaitu One-Bite Foodtruck, Wokbrow Foodtruck, Dapur Dian, Garuda Foodtruck.

"Saat ini hubungan ASEAN dan Selandia Baru yang telah memasuki ulang tahun ke-42, perlu terus diperkuat untuk saling menguntungkan. ASEAN dengan jumlah penduduk lebih dari 600 juta orang dan PDB sekitar USD3 triliun merupakan mitra strategis bagi Selandia Baru," pungkas pihak KBRI Wellington.

Lebih 20 ribu pengunjung yang multiras dan bangsa baik warga asing dan masyarakat setempat memadati lokasi kegiatan dua tahunan tersebut.

(FJR)