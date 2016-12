Satu Orang di Filipina Tewas akibat Topan Nock-Ten

Metrotvnews.com, Manila: Sedikitnya satu orang tewas akibat imbas topan Nock-Ten yang melanda sebagian kawasan Filipina, Senin 26 Desember. Topan itu kini bergerak menuju Manila, ibu kota dari Filipina.



Seorang petani tewas setelah ditimpa pohon tumbang di provinsi Quezon, sebelah tenggara Manila, beberapa jam setelah topan menerjang negara itu pada Minggu 25 Desember malam.

Angin kencang yang dibawa Nock-Ten kemudian bertiup ke arah barat melintasi pegunungan dan kepulauan di beberapa provinsi, merusak rumah-rumah, menumbangkan pohon, dan memutuskan jaringan komunikasi."Meskipun sudah sedikit mereda, topan masih membawa angin hingga 140 kilometer per jam dan bergerak menuju provinsi padat penduduk Batangas dan Cavite, di selatan Manila pada Senin pagi," kata prakirawan pemerintah seperti dikutip Daily Mail, Senin (26/12/2016).Puluhan ribu warga desa dipaksa menghabiskan Natal di tempat penampungan darurat yang ramai dan tak berdaya. Sebagian dari mereka sudah kembali ke rumah masing-masing untuk memperbaiki kerusakan."Para pengungsi telah meninggalkan pusat evakuasi dan kita melihat matahari lagi," kata Ann Ongjoco, wali kota Guinobatan di provinsi Albay, salah satu dari lima provinsi yang kehilangan arus listrik.Tapi dia mengatakan kotanya, di mana lebih dari 17.600 penduduk desa melarikan diri ke tempat penampungan di sekolah-sekolah, tidak akan dapat melanjutkan perayaan liburan karena kekacauan pascatopan."Banyak rumah yang terbuat dari bahan ringan hancur," katanya kepada The Associated Press melalui telepon.Nock-Ten adalah salah satu topan terkuat melanda Filipina sejak Haiyan menewaskan banyak orang dan merusak sejumlah bangunan pada 2013.(WIL)