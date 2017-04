Korea Utara Tahan Seorang Warga Amerika Serikat

Metrotvnews.com, Pyongyang: Seorang warga Amerika Serikat ditahan di Korea Utara saat dirinya berusaha meninggalkan negara tersebut.



Seperti dikutip BBC, Minggu 23 April 2017, pria yang ditahan itu hanya disebutkan bernama Kim.

Dia menjadi warrga ketiga dari AS yang ditahan Korut. Individu pertama ditahan atas tuduhan memata-matai, dan satu lainnya karena berusaha mencuri sebuah papan dari hotel.Penahanan terbaru terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea, dengan AS mengingatkan bahwa "kesabaran strategis" Washington terhadap Pyongyang sudah berakhir.Sebuah armada kapal tempur AS yang dipimpin kapal induk USS Carl Vinson diperkirakan tiba di Semenanjung Korea pada pekan ini. Dua kapal Jepang sudah bergabung dengan armada tersebut.Kantor berita Yonhap mengatakan warga AS yang ditahan itu, berusia 50-an, adalah mantan profesor dari Universitas Yanbian di Tiongkok. Dia berada di Korut selama sebulan terkait program bantuan.Pria itu ditangkap di Bandara Internasional Pyongyang saat hendak meninggalkan Korut.Januari tahun lalu, seorang mahasiswa asal AS, Otto Warmbier, ditangkap saat berusaha mencuri sebuah papan propaganda dari hotel di Korut. Dia dihukum mengerjakan pekerjaan kasar selama 15 tahun atas kejahatan melawan negara pada Maret 2016.April tahun lalu, Kim Dong-chul, warga naturalisasi AS yang lahir di Korsel, divonis bekerja kasar selama 10 tahun atas aktivitas mata-mata.(WIL)