Tiongkok Panggil Dubes AS atas Sanksi Militer

Beijing: Memprotes keputusan pemerintah Donald Trump mengenakan sanksi atas militer Beijing, Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok Zheng Zeguang memanggil Duta Besar Amerika Serikat untuk Beijing, Terry Branstad.



Langkah itu dilakukan dua hari setelah Washington menjatuhkan sanksi kepada departemen militer Tiongkok karena membeli jet tempur dan rudal dari Rusia. Pembelian itu dinilai telah melanggar sanksi sebelumnya.

Zheng menilai sanksi itu sangat melanggar norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional. Dia juga mendesak AS untuk "segera memperbaiki kesalahan dan mencabut sanksi" atau bersiap menanggung konsekuensinya.



"Perilaku seperti itu adalah tindakan hegemonik yang mencolok. Kerja sama militer Tiongkok-Rusia adalah kerja sama normal antara dua negara berdaulat, dan pihak AS tidak punya hak untuk ikut campur," kata Zheng.



"Pihak Tiongkok akan mengambil setiap langkah yang diperlukan guna melindungi kepentingan nasionalnya," bubuh dia, seperti dilansir dari kantor berita UPI, Minggu 23 September 2018.



Sanksi AS kepada Tiongkok pada Kamis kemarin diterapkan setelah departemen militer Beijing membeli pesawat tempur Su-35 dan sistem rudal darat-ke-udara S-400 dari Moskow.



Jumat lalu, Tiongkok bereaksi keras terhadap sanksi terbaru dari AS, dan menyebutnya sebagai sesuatu yang "tidak masuk akal." Moskow juga mengingatkan pemerintahan Trump agar jangan "bermain api."







(WIL)