Lemhannas RI Siapkan JGF 2017, Forum Pertama Mengenai Geopolitik

Metrotvnews.com, Jakarta: Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia mempersiapkan Jakarta Geopolitical Forum (JGF) 2017, sebuah forum pertama di dunia yang akan mendiskusikan geopolitik dari perspektif sejumlah negara.



Digelar di Hotel Borobudur Jakarta pada 18-20 Mei 2017, JGF merupakan sarana bertukar pikiran serta berbagi pengalaman antar akademisi dan pakar geopolitik.



Agus menegaskan JGF 2017 ini lebih bersifat diskusi kajian akademis, bukan politik.



"Tren perubahan geopolitik global memengaruhi ketahanan nasional suatu bangsa dalam aspek keamanan, ekonomi politik, terorisme, radikalisme dan masalah pengungsian," ujar Gubernur Lemhannas RI Letnan Jenderal TNI (Purnawirawan) Agus Widjojo dalam konferensi pers di Gedung Lemhannas RI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu 17 Mei 2017.





Konferensi pers JGF 2017. (Foto: MTVN)



Dengan tema besar Geopolitic in Changing World 2017, JGF mengusung tiga subtema: Global Peace and Security; Development in Global Economy; dan Social and Humanitarians Issues (Human Security, Terorism, Radicalism and Migration).



Agus menuturkan JGF 2017 akan dihadiri 22 pembicara, di mana 17 di antaranya adalah perwakilan negara asing serta lima dalam negeri. Perwakilan negara asing yang akan hadir di antaranya Amerika Serikat, Kanada, Rusia, Tiongkok, Jepang, Australia, Austria, Inggris, Turki, Singapura, Prancis, dan Mesir.



"JGF direncanakan menjadi kegiatan periodik. Setiap penyelenggaraan diharapkan menghasilkan rumusan dan rekomendasi bermanfaat bagi perdamaian dunia," ungkap Agus yang pernah menjadi Deputi Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R).



Sejak diresmikan pada 20 Mei 1965, Lemhannas RI merupakan sebuah lembaga yang memberikan perhatian dalam mempelajari dan memahami geopolitik nasional, regional maupun global dalam pelaksanaan pendidikan kader pimpinan tingkat nasional maupun pengkajian strategis.



Selama 52 tahun berkiprah, Lemhannas RI telah berhasil memiliki capaian-capaian bermanfaat bagi bangsa dan negara.

(WIL)