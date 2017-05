Jaga Semenanjung Korea, Korsel Kirim Utusan Khusus ke 5 Negara

Metrotvnews.com, Seoul: Korea Selatan (Korsel) di bawah Presiden Moon Jae-in akan mengirim utusan khusus ke Amerika Serikat (AS), Tiongkok, Jepang, Rusia dan Jerman terkait keadaan di Semenanjung Korea.



Tujuan utama dari pengiriman utusan khusus ini adalah untuk membangun hubungan yang kuat terkait Semenanjung Korea setelah Korea Utara (Korut) meluncurkan uji coba misil balistik, kemarin.

"Utusan khusus tersebut akan bertemu dengan para pejabat tinggi masing-masing negara untuk menjelaskan rencana kebijakan Korsel yang baru dan juga membicarakan hubungan bilateral," sebut pernyataan resmi dari Kantor Presiden Korsel, Gedung Biru.Dilansir Reuters, Senin 15 Mei 2017, para utusan khusus ini sengaja dipilih langsung oleh Moon berdasarkan pengalamannya terkait hubungan Korsel dan juga negara di mana ia akan ditempatkan.Begitu juga, berdasarkan pengalamannya mengenai hubungan Korsel dan Korut serta mengetahui persis langkah-langkah Korut dalam program misil balistiknya.Sementara itu, baru saja pemimpin Korut, Kim Jong-un mengancam AS agar tidak terlalu sombong dan terus mencampuri urusan Pyongyang.Kim mengancam, jika AS coba-coba memprovokasi Korut, ia akan segera meluncurkan misil balistik antarbenua yang diperkirakan akan sampai ke Washington.Menurut kantor berita Korut, KCNA, uji coba tersebut bertujuan untuk memverifikasi spesifikasi taktis dan teknologi dari misil balistik terbaru yang tengah dikembangkan dan mampu membawa hulu ledak misil berukuran besar.Sabtu kemarin, seorang diplomat senior Korut yang menangani hubungan dengan AS, Choe Son-hui, mengatakan bahwa Pyongyang siap berdialog dengan Washington jika kondisinya tepat."Kami akan berdialog jika kondisinya sudah sesuai," ungkap Choe.(WIL)