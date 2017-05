Fokus Pada Warga, ASEAN Perkuat Kerja Sama dengan Entitas

Metrotvnews.com, Jakarta: Entitas dianggap sebagai bagian integral dan penting bagi Asosiasi Negara Asia Tenggara (ASEAN). Menjelang peringatan ke-50 ASEAN, penguatan kerja sama dengan entitas sangat diperlukan.

Wakil Sekretaris Jenderal ASEAN AKP Mochtan mengatakan, sejak pembentukannya pada 1967, ASEAN telah melalui banyak hal.

"ASEAN terus mempertahankan kekuatan, tetapi tantangan saat ini adalah bagaimana membuat ASEAN jauh lebih baik terutama dalam ASEAN Community yang berfokus pada people centered dan people oriented," jelas AKP Mochtan dalam pidato di Forum of Entities Associated with ASEAN bertemakan 'Forging Ahead Together', di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Kamis 4 Mei 2017.

"Untuk alasan itu, ASEAN merasa terhormat bisa bertemu dengan kalian pada entitas dan saling bertukar pikiran dengan Anda," ucap Mochtan.

Mochtan menegaskan ASEAN bersama entitasnya harus menggabungkan sebuah pemikiran menghadapi tantangan. Hal tersebut sangat diperlukan agar banyak orang bisa menyadari keuntungan keberadaan ASEAN.

Menurutnya, ASEAN tidak bisa bergerak sendiri, itu sebabnya kehadiran para entitas ini sangat dibutuhkan. Diharapkan kerja sama kedua pihak dapat berjalan efektif dan peringatan 50 tahun ASEAN adalah waktu yang sangat tepat.

Namun Mochtan mengingatkan bahwa hubungan kedua pihak memiliki tantangan. "Ada beberapa dari entitas yang menggunakan ASEAN sebagai kegiatan sendiri dan tidak melaporkan kepada sekretariat ASEAN. Bahkan ada beberapa kegiatan tidak sejalan dengan semangat ASEAN," pungkas Mochtan.

"Jadi kami perlu berbagi dengan para entitas, agar kami tidak saling menyalahkan, justru membuat mekanisme yang bisa menghasilkan kerja sama harmonis," tegasnya.





Para entitas di kantor Sekretariat ASEAN (Foto: Fajar Nugraha/Metrotvnews.com).



Hal senada diungkapkan oleh Duta Besar Filipina untuk ASEAN Elizabeth Buensuceso. Melalui rekaman video Buenzuceso mengatakan bahwa pertemuan ini mengumpulkan semua pihak agar mengetahui prinsip dan tujuan ASEAN.

"Dialog konstruktif antara kedua pihak memastikan bahwa perspektif berbeda, bisa muncul di masa mendatang. Pertukaran pendapat bisa membentuk fondasi hubungan baru untuk mencapai kepentingan bersama," imbuh Buensuceso.

Buensuceso menyebutkan segala perkembangan ini bisa membawa ASEAN sebagai model regionalisme yang sukses dan tentunya pemain global dalam komunitas hubungan internasional.

