Kemarahan di Asia atas Insiden Penyeretan Penumpang United Airlines

Metrotvnews.com, Beijing: Kemarahan atas insiden penyeretan paksa seorang penumpang dari pesawat maskapai United Airlines melanda beberapa wilayah Asia, Rabu 12 April 2017.



Para pengguna internet di Vietnam menyerukan boikot terhadap United Airlies, sementara media di Tiongkok marak memberitakan insiden tersebut sebagai bukti kemunafikan Amerika Serikat (AS) dalam urusan hak asasi manusia.

Pengusiran David Dao -- dokter AS berusia 69 tahun -- dari United Airlines dengan nomor penerbangan Flight 3411 pada Minggu 9 April malam memicu kemarahan dan kritik di media sosial Tiongkok, setelah laporan awal menyebutkan Dao adalah keturunan Negeri Tirai Bambu.Pada Rabu, berita tentang perawatan Dao di Weibo, situs mikroblogging Tiongkok, telah dilihat lebih dari 600 kali.Lebih dari 260.000 orang urun komentar, mayoritas menyatakan jijik pada apa yang telah banyak ditafsirkan sebagai contoh diskriminasi terhadap orang Asia."Semua orang harus diperlakukan sama. (Amerika) berteriak tentang hak yang sama, tetapi telah melakukan hal-hal kotor seperti itu,” tulis salah satu pengguna Weibo, bernama Yuan Tianweilaoshi, seperti dikutip Guardian, Rabu 12 April 2017.Pengguna lain berseru kepada wisatawan Tiongkok agar menjauhi maskapai United, yang mengoperasikan penerbangan dari sejumlah kota Tiongkok, termasuk Beijing, Chengdu, Hangzhou, Shanghai, dan Xi'an, karena perlakuan kepada Dao. "Mari kita memboikot bersama-sama,” tulis Nasenmenghe.Insiden di bandara O'Hare di Chicago telah merugikan perusahaan hampir USD1 miliar. Kemarahan menyebar ke Vietnam setelah dilaporkan bahwa Dao lahir di negara itu dan telah pindah ke AS pada 1970-an."Menonton video ini membuat darah saya mendidih, saya tidak akan pernah terbang dengan United Airlines,” tulis Anh Trang Khuya di Facebook, media sosial paling populer Vietnam, menurut Reuters.Sebuah petisi dibuka oleh seorang mahasiswa Tiongkok menuntut penyelidikan kasus tersebut. Sejauh ini, petisi telah mengumpulkan lebih dari 170.000 tanda tangan."Dia diseret dengan brutal dan kasar. Darah mengucur di wajah dan tubuhnya,” sebut petisi. "Kami menyerukan pada pemerintah federal agar mulai penyelidikan atas insiden ini."David Dao diseret keluar dari pesawat. (Foto: @JAYSEDAVID VIA TWITTER)Dalam foto viral di dunia maya, terlihat seorang pria yang diseret keluar dengan darah di bagian wajah. Seluruh insiden direkam sejumlah penumpang dan diunggah ke media sosial.David Dao, 69, menolak keluar pesawat dalam situasi overbooking. Ia bersikukuh harus segera terbang ke Louisville, Kentucky, untuk urusan pekerjaan. Tiga polisi bandara datang atas permintaan United, untuk kemudian menyeret Dao keluar.Overbooking adalah reservasi penumpang yang melebihi kapasitas tempat duduk tersedia dalam suatu penerbangan. Beberapa maskapai menjual lebih banyak tiket dari total jumlah kursi untuk mengantisipasi adanya penumpang yang tidak datang.Saat overbooking terjadi, maskapai akan meminta kerelaan sejumlah penumpang untuk turun dari pesawat.Para relawan itu akan mendapat sejumlah kompensasi, seperti penerbangan selanjutnya dengan kelas yang lebih tinggi, uang tunai, voucher dan lainnya.(WIL)