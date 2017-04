Six Party Talks Dibutuhkan untuk Selesaikan Isu Korea Utara

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketegangan di Semenanjung Korea terkait program nuklir dan uji coba misil balistik Korea Utara akan dibahas dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN pekan ini di Manila, Filipina.



Isu ini juga akan terdapat dalam outcome document yang dihasilkan KTT ASEAN.

"Saya kira bagus kalau isu Korut dibahas di ASEAN, karena ini masalah keamanan yang cukup penting di Asia Timur. Menurut saya, six party talks yang memang harus menyelesaikan ini," kata pengamat hubungan internasional, Dino Patti Djalal di Jakarta, Selasa 25 April 2017.Pasalnya, selama ini six party talks terkesan mati dan tak bisa memberikan kontribusi apapun di samping Amerika Serikat (AS) dan sekutunya, Korsel serta Jepang, yang sangat menentang program nuklir Korut.Six party talks adalah negosiasi multilateral yang ada sejak 2003, di mana di dalamnya terdapat Korea Utara, Korea Selatan, Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang dan Rusia untuk membahas penanggulangan program nuklir Korut.Ketika dipimpin Donald Trump, AS tampak lebih agresif terhadap Korut, yang salah satunya ditunjukkan dengan mengirim armada kapal tempur ke perairan dekat Semenanjung Korea. Korut tak ingin tinggal diam, dan sempat menegaskan siap meladeni jenis perang seperti apapun dengan AS."Kalau dibahas memang baik, tapi saya rasa ASEAN dan Indonesia tak perlu terlalu ikut campur," lanjut dia.Menurut Dino, situasi terkini terkait Korut memang sangat mengkhawatirkan dan membahayakan bagi kawasan di sekitarnya. Diperkirakan pada 2020 mendatang, Korut sudah mempunyai 100 rudal yang siap diluncurkan.Sementara itu dari pihak pemerintah, Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, Jose Tavares mengimbau agar permasalahan Korut dengan AS diselesaikan lewat diplomasi internasional."Opsi militer, saya rasa tidak akan menyelesaikan masalah ini," tegasnya.Jika AS nekat mengambil jalan militer, Korut pun tak akan tinggal diam dan tentu perang akan berimbas ke kawasan.Tak hanya itu, Jose juga berharap kawasan Asia Tenggara tidak dilalui senjata nuklir. "Tentu saja kami tak mau kalau berdasarkan Southeast Military Freezone yang merupakan komitmen 10 negara ASEAN untuk tidak mengembangkan dan memobilisasi senjata nuklir," jelas dia.(WIL)