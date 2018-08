AS Masih Anggap ASEAN Mitra Penting

Jakarta: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo akan mengunjungi Indonesia akhir pekan ini. Kunjungan ini menjadi bantahan bahwa Asia Tenggara, termasuk Indonesia tidak penting bagi AS.



"Saya pikir kunjungan ini menurut saya untuk membuktikan Asia Tenggara, Indonesia, ASEAN adalah penting bagi dia. Saya pikir, pasar Indonesia dan ASEAN sangat penting," ucap Deputy Director and Fellow of the Southeast Asia Program CSIS Brian Harding, saat ditemui di kantor Center Strategic of International Studies (CSIS), Jakarta, Kamis 2 Agustus 2018.



Harding menuturkan salah satu bukti ASEAN penting adalah kehadiran Presiden AS Donald Trump dalam East Asia Summit. "Mereka menyadari bahwa ada ASEAN di sana, dan ASEAN itu penting," imbuh dia.



Dia menambahkan bahwa Pompeo sebelum berkunjung ke Indonesia mengikuti pertemuan tingkat menteri ASEAN di Singapura. Selain itu, kata Harding, rencananya Pompeo juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad dalam waktu dekat.



Dia mengatakan dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo dan Menlu RI Retno Marsudi, Pompeo diperkirakan akan membahas mengenai fokus hubungan bilateral antara Indonesia dan AS. Salah satu fokus lainnya adalah mengenai konsep Indo-Pasifik dari Indonesia.



"Mereka tahu konsep Indo-Pasifik di ASEAN. Mereka mendukung ASEAN mengenai hal itu," tukasnya.



Perjalanannya ke Indonesia juga tentunya untuk membahas ASEAN. Pasalnya, Indonesia merupakan sentral dari organisasi di wilayah Asia Tenggara tersebut.





(FJR)