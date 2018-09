Tiongkok Tolak Kapal AS Berlayar ke Hong Kong

Beijing: Tiongkok menolak permintaan kapal perang Amerika Serikat (AS) untuk melakukan kunjungan ke Hong Kong pekan depan.



Rencananya, Washington akan mengirimkan USS Wasp, sebuah kapal amfibi yang membawa kontingen Marinir AS. Penolakan Tiongkok ini telah dikonfirmasi Konsulat AS di Hong Kong.

"Kami memiliki rekam jejak baik kunjungan pelabuhan di Hong Kong. Kami harap kami masih bisa melakukan perjalanan itu," kata seorang juru bicara Konsulat AS di Hong Kong, dikutip dari Strait Times, Rabu 26 September 2018.



Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Geng Shuang tak memberikan jawaban ketika ditanya mengenai larangan kapal AS mengunjungi Hong Kong.



Penolakan kapal AS untuk mengunjungi Hong Kong pernah terjadi di masa pemerintahan Barack Obama. Tahun 2016, Tiongkok melarang kapal induk USS John C. Stennis berlayar ke Hong Kong.



Pelarangan bermula dari ketegangan antara Tiongkok dan AS, di mana Donald Trump menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan militer Beijing karena membeli senjata dari Rusia.



Selain itu, perang dagang antara dua negara juga menjadi salah satu faktor. Kemenlu Tiongkok berbalik menyerang AS yang menjual peralatan militer senilai USD330 juta ke Taiwan.





