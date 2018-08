Sersan AS Tewas Terkena Ledakan di Afghanistan

AS menegaskan hanya Afghanistan yang bisa memimpin upaya negosiasi dengan Taliban.

Tahun lalu, tiga prajurit AS di Afghanistan tewas ditembak seorang tentara Afghanistan.

World Peace Forum Senin, 13 Aug 2018 16:29 Senin, 13 Aug 2018 16:29

Tahun ini, acara yang membahas perdamaian dunia tersebut mengambil tema 'The Middle Path for the Civilization'.