Lanjutkan Tur Asia, Wapres AS Kunjungi Jepang

AS berkomitmen terhadap perjanjian pertahanan dengan AS.

Menteri Pertahanan AS Jim Mattis berkunjung ke Jepang untuk membicarakan hubungan militer kedua negara. Dalam kunjungannya, AS menyatakan…

Kamis, 29 Dec 2016 01:12

75 years after Japan's surprise attack on Pearl Harbor during World War Two which killed 24 hundred American servicemen, US President…