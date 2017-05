Tingkatkan Percepatan Pembangunan Nasional, RI Hadiri Pertemuan OBOR

Metrotvnews.com, Jakarta: Indonesia akan menghadiri pertemuan kepala negara One Belt One Road (OBOR) di Beijing, Tiongkok pada 15 Mei mendatang. Sebelum itu, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi akan melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi.

Hari berikutnya yaitu 14 Mei 2017, giliran Presiden RI Joko Widodo yang akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Tiongkok, Xi Jinping.

"Tujuan utama Indonesia ke sana untuk meningkatkan kerja sama dan percepatan pembangunan infrastruktur nasional terkait dengan pelabuhan, rel kereta, tol, dan sebagainya," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Jumat 12 Mei 2017.

"Indonesia juga ingin mendapat dukungan dari implementasi blueprint konektivitas dan perkembangan infrastruktur nasional di sini," lanjut dia.

Dalam hal ini, Indonesia mengharapkan agar blueprint nasional dan blueprint ASEAN connectivity bisa didukung dalam pertemuan Belt and Road Forum (BRF) tersebut. Arrmanatha menjelaskan, pertemuan ini sangat baik guna meningkatkan kerja sama dalam konteks capacity building atau pembangunan kapasitas. Terhitung ada sekitar 28 atau 29 negara yang hadir.

Sementara itu, Direktur Asia Timur dan Pasifik Kementerian Luar Negeri RI Edi Yusup menjelaskan bahwa Jokowi akan menjadi salah satu pembicara di dua dari tiga sesi yang disediakan di pertemuan tingkat kepala negara ini.

Edi menjelaskan, ada tiga sesi dari OBOR yaitu sesi pertama adalah 'Policy, Synergy for Closer Cooperation', sesi kedua yang dibarengi dengan makan siang yaitu 'Closer People to People Bond' dan yang terakhir, sesi tiga ialah 'Connectivity Cooperation for Interconnected Development'.

"Jokowi diminta untuk menjadi pembicara dan menyampaikan pandangan di sesi pertama dan kedua," jelas Edi.

Untuk sesi pertemuan bilateral antara Jokowi dan Xi, mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan menawarkan sejumlah proyek yang diharapkan akan didanai oleh Tiongkok.

(FJR)