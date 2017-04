Menlu Retno Dorong ASEAN Finalisasi Kerangka COC Laut China Selatan

Metrotvnews.com, Manila: Pada pertemuan ASEAN di Manila, Filipina, isu mengenai sengketa wilayah Laut China Selatan terus menguak. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mendorong ASEAN untuk segera lakukan finalisasi kerangka Code of Conduct (COC) atau etika berperilaku.

Indonesia bukanlah negara pengklaim dari batas wilayah Laut China Selatan. Tetapi negara anggota ASEAN seperti Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Kamboja saling berebut batas wilayah Laut China Selatan bersama Tiongkok dan Taiwan.

"ASEAN perlu terus fokus pada penguatan elemen-elemen kerangka CoC. Untuk itu, Indonesia mendorong agar ASEAN dapat memberikan mandat yang kuat kepada para negosiator ASEAN guna menghasilkan Kerangka CoC secepatnya," demikian disampaikan Menlu Retno Marsudi dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila, 28 April 2017, seperti dikutip dari situs Kemlu.go.id, Sabtu 29 April 2017.

Ditambahkan Menlu Retno, finalisasi kerangka CoC sesegera mungkin dapat menunjukkan bahwa ASEAN mampu mengelola berbagai tantangan di kawasan dengan baik. Apa yang disampaikan Indonesia mendapat dukungan dari para Menlu ASEAN lainnya.

Kunjungan Wakil Presiden Amerika Serikat, Mike Pence, ke Indonesia beberapa waktu lalu juga menjadi salah satu fokus isu yang diangkat oleh Menlu dalam pertemuan tersebut.

"The visit reflects that the United States' commitment to the region remains (kunjungan itu merefleksikan komitmen Amerika Serikat ke ke kawasan ASEAN masih tetap sama," demikian disampaikan Menlu Retno.

Indonesia menyampaikan bahwa kunjungan Mike Pence merupakan jawaban dan sinyal kuat komitmen Amerika Serikat di kawasan ASEAN, khususnya untuk memperkuat kemitraan strategis ASEAN-Amerika Serikat. Hal ini juga menegaskan pentingnya ASEAN di tingkat global dan komitmen kesinambungan engagement Amerika Serikat di kawasan.

ASEAN harus memahami 'gaya baru' Pemerintahan Amerika Serikat saat ini untuk dapat bersinergi dan meningkatkan kerja sama dengan baik.

Pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ini merupakan salah satu pertemuan yang menjadi rangkaian KTT ke-30 ASEAN bulan ini. Pertemuan ini juga membahas kemajuan pembangunan Masyarakat ASEAN, hubungan eksternal, dan isu-isu regional dan internasional yang menjadi kepentingan bersama.

(FJR)