AS Tingkatkan Jumlah Turis Indonesia Lewat Kuliner

Jakarta: Pemerintah Amerika Serikat (AS) berharap terjadi peningkatan jumlah turis asal Indonesia ke negaranya. Promosi pariwisata terus digalakkan, salah satunya di bidang kuliner.



Bekerja sama dengan Hotel Fairmont, acara When Jakarta Meets USA digelar. Hotel Fairmont mengundang tiga chef ternama untuk menyajikan hidangan dari hotel tempat ketiganya bekerja.

"Kami ingin agar jumlah wisatawan asal Indonesia yang berkunjung ke AS meningkat. Negara kami memiliki banyak tempat yang bisa memuaskan Anda semua," kata Pejabat Senior Komersial Kedutaan Besar AS, Rosemary Gallant, di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa 4 September 2018.



Dia mengatakan ada tiga kota yang paling sering dikunjungi para turis mancanegara, yaitu New York, Boston dan California. New York menempati urutan pertama karena di wilayah itu tersedia berbagai kebutuhan para turis, seperti hiburan dan kuliner.



Ia mengundang tiga koki dari ketiga wilayah tersebut. Tiga koki yang dihadirkan adalah Marcellus Coleman, koki eksekutif Fairmont Sonoma Mission Inn and Spa California, Koki Pastri Lindsay LeBlanc dari Fairmont Coplay Plaza Boston, dan Bartender Mixologis Mitar Prentic dari Employees Only, New York.



Marcellus akan membuat Savory Fall Squash Creme Brulee, Maryland Style Crab Cake, Seven Species Salad dan Pecan Smoked Eye of Rib Eye.



Classic Boston Cream Pie buatan Pastry Chef Lindsay LeBlanc dari Fairmont Copley Plaza, Boston akan jadi hidangan penutup untuk makan malam khas Amerika Serikat.



Koktail racikan mixologist Mitar Prentic dari bar Employees Only di New York bisa melengkapi pengalaman makan di acara yang sudah berlangsung untuk kedua kali ini.



Acara When Jakarta Meets USA akan diselenggarakan pada 5 hingga 9 September di Hotel Fairmont, Jakarta. Tahun lalu, Hotel Fairmont menggelar acara serupa namun mendatangkan koki dari Inggris.





