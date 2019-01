Menlu RI Tekankan Pentingnya Milenial dan Perempuan di ASEAN

Chiang Mai: Keterlibatan milenial atau generasi muda terhadap pertumbuhan ASEAN menjadi salah satu isu yang dibawa Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi saat menghadiri Pertemuan Menlu se-ASEAN di Chiang Mai, Thailand.



Retno menekankan pentingnya melibatkan peran milenial dalam upaya memperkuat proses community building ASEAN. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan tidak saja awareness, namun juga rasa menjadi bagian dari ASEAN untuk para generasi muda.

"Salah satu cara Indonesia untuk meningkatkan kepedulian generasi muda dan milenials kepada ASEAN adalah dengan memilih Duta Muda ASEAN setiap tahun," kata Retno dalam keterangan yang diterima Medcom.id, Sabtu 19 Januari 2019.



Gagasan ini disampaikan Retno ketika para menlu membahas proses ASEAN Community Building, termasuk upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat soal ASEAN dengan membentuk Network of ASEAN Association di seluruh negara anggota.



Selain itu, Indonesia juga mendorong agenda pengarusutamaan peran perempuan dalam perdamaian dan keamanan kawasan. Retno menekankan bahwa perempuan memiliki berbagai keunggulan yang dapat memberikan kontribusi positif dalam menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan.



Dalam kaitan ini, Indonesia akan menyelenggarakan Pelatihan Regional mengenai Perempuan, Perdamaian dan Keamanan pada bulan Maret 2019 mendatang.



Secara keseluruhan, pertemuan perdana dalam keketuaan Thailand ini membahas berbagai isu terkait pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim, dan konektivitas.



Menghadapi berbagai tantangan pembangunan berkelanjutan, para menlu ASEAN sepakat untuk mendorong komplementaritas dan kerja sama lebih erat untuk mencapai ASEAN Community Vision 2025 dan UN 2030 Agenda on Sustainable Development.



Beberapa isu lain yang mendapat perhatian Menlu ASEAN terkait percepatan finalisasi Code of Conduct Laut China Selatan, perkembangan situasi di Rakhine State dan peran AHA center, serta bertukar pandangan mengenai perkembangan isu internasional.







(WIL)