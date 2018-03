Dialog Konstruktif Two Plus Two RI-Australia Fokus ke Kontrateror

Sydney: Untuk kelima kalinya, pertemuan Two Plus Two (2+2) Indonesia dan Australia digelar sejak pertemuan terakhir pada 2016 silam di Bali.



"Diskusi kami berdua sangat hangat dan konstruktif dan berfokus pada kawasan Indo Pasifik," kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, di Sydney, Australia, Jumat 16 Maret 2018.

"Pertemuan Two Plus Two tentu menguatkan hubungan bilateral Indonesia dan Australia sebagai negara tetangga yang bersahabat," lanjut dia.



Senada dengan Retno, Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop juga menuturkan hal yang sama. Ia berpendapat bahwa kawasan Indo Pasifik termasuk kawasan yang dinamis di dunia.



"Kami membahas soal kontra terorisme, lalu menghapus perdagangan manusia, penyelundupan manusia dan penyelundupan obat-obatan terlarang di mana sudah pernah kita bahas di Two Plus Two Bali 2016 dan kami ingin menguatkan kerja sama itu," ujar Bishop.



Bishop pun setuju dengan Retno bahwa sangat banyak tantangan yang akan dihadapi di depan soal menjaga kawasan Indo Pasifik.



Selain itu, Indonesia dan Australia memperkuat kerja sama di bidang kemaritiman. Kedua negara mengumumkan penandatanganan Rencana Aksi Kerja Sama Maritim antara kedua negara, pada 16 Maret 2018.



Rencana ini akan mendorong peningkatan kerja sama bilateral di seluruh prioritas berikut: pembangunan ekonomi, keamanan maritim, memerangi penangkapan ikan ilegal, keselamatan, pencarian dan penyelamatan laut, kolaborasi ilmu kelautan, pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan, warisan budaya maritim dan bekerja sama dalam forum regional dan multilateral.







(FJR)