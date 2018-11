Lagi, Prajurit AS Tewas Diserang 'Orang Dalam'

Kabul: Seorang prajurit Amerika Serikat tewas dan satunya lagi terluka dalam sebuah serangan 'orang dalam' di Kabul, Afghanistan, Sabtu 3 November 2018. Ini merupakan serangan sejenis untuk kali ketiga di Afghanistan yang terjadi kurang dari sebulan lalu.



Dikutip dari media ABC News, laporan awal mengindikasikan pelaku adalah anggota Pasukan Keamanan Pertahanan Nasional Afghanistan. Resolute Support, salah satu unit dari NATO, melaporkan bahwa pelaku langsung ditembak mati tentara Afghanistan.

Brent Taylor, seorang prajurit AS asal Utah, merupakan korban tewas dalam serangan terbaru. Sementara rekan Taylor yang belum disebutkan namanya mengalami luka dan sedang dirawat dalam kondisi stabil.



Pada 18 Oktober, sebuah serangan 'orang dalam' di Kandahar menewaskan dua perwira Afghanistan dan juga melukai Brigadir Jenderal Jeffrey Smiley, salah satu petinggi militer AS di Afghanistan selatan.



Serangan lainnya terjadi empat hari kemudian di Afghanistan barat, yang menewaskan satu tentara Republik Ceko dan melukai dua rekannya.



NATO mengatakan serangan terbaru ini masih diinvestigasi, dan detail lebih lanjut akan diumumkan ke publik dalam jangka waktu yang tidak ditentukan.





