Penuhi Janji, AS Terima 1.250 Pengungsi Australia

Metrotvnews.com, Sydney: Amerika Serikat (AS) akan memenuhi perjanjian menerima pengungsi dari Australia. Jumlahnya pun mencapai 1.250 pengungsi.



Kesepakatan ini diumumkan oleh Wakil Presiden AS, Mike Pence yang sedang melakukan kunjungan ke Australia dan bertemu dengan Perdana Menteri Malcolm Turnbull.

"Kami akan memenuhi perjanjian ini untuk menghormati sekutu penting kami, Australia," tegas Pence, usai melakukan pertemuan bilateral dengan Turnbull, seperti dikutip Reuters, Sabtu 22 April 2017.Berdasarkan kesepakatan tersebut, yang sebelumnya disepakati oleh mantan Presiden AS Barack Obama, AS akan menerima kembali 1.250 pengungsi yang saat ini berada di kamp penampungan Pasifik Selatan, Papua Nugini dan Nauru.Sebagai gantinya, Australia akan menerima pengungsi dari El Salvador, Guatemala dan Honduras.Namun, pemeriksaan sangat ketat akan dilakukan Gedung Putih untuk para pengungsi dan pencari suaka asal Australia yang akan mencari tempat tinggal di AS.Pernyataan Pence merupakan penegasan dari komitmen AS yang sebelumnya sempat diragukan karena Presiden Donald Trump pernah menyebut bahwa perjanjian pengungsi ini adalah perjanjian yang bodoh.Turnbull, menanggapi kesepakatan tersebut, mengatakan bahwa ini adalah wujud komitmen dari Trump di mana sebelum kunjungan Pence, mereka sempat berbicara lewat sambungan telepon."Ini sangat berarti untuk kami dan kami sangat menghargai integritas Presiden Trump," ungkap Turnbull.(FJR)