Badai Michael Menguat, Warga Florida Diminta Mengungsi

Florida: Badai Michael menguat menjadi topan kategori dua, dengan kecepatan putaran angin mencapai 155 kilometer per jam dan terus bergerak ke arah pesisir Florida, Amerika Serikat, Selasa 9 Oktober 2018. Badai ini diperkirakan masuk ke kategori tiga saat mendarat di Florida pada Rabu.



Alabama, Florida dan Georgia telah mendeklarasikan status darurat di semua wilayah tiga negara bagian tersebut. Gubernur Florida Rick Scott telah meminta semua warganya untuk mengungsi.

Baca: Florida Bersiap Hadapi Badai Michael



"Tolong segera mengungsi. Ini sudah menjadi perkara hidup atau mati," tegas Scott, seperti dikutip dari kantor berita BBC. Sedikitnya 13 orang dilaporkan tewas saat Michael melewati wilayah Amerika Tengah.



Pusat Badai Nasional AS memperkirakan Michael dapat memicu curah hujan hingga 30 sentimeter di beberapa daerah di Florida dan sekitarnya. Hujan deras juga diperkirakan turun di South dan North Carolina.



Presiden AS Donald Trump mengatakan kepada awak media bahwa pihaknya "sudah sangat bersiap untuk kedatangan badai selanjutnya."



Michael termasuk badai terkuat di AS dalam 15 tahun terakhir setelah Badai Dennis melanda Pensacola pada 2005.





(WIL)