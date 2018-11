Pompeo akan Temui Tangan Kanan Kim Jong-un

Washington: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo akan menemui orang nomor dua di Korea Utara Kim Yong-chol di New York pada Kamis 8 November. Keduanya akan membicarakan kelanjutan dari pertemuan Presiden AS Donald Trump dengan pemimpin Korut Kim Jong-un di singapura pada Juni lalu.



"Mereka akan mendiskusikan empat pilar KTT Singapura, termasuk mencapai denuklirisasi menyeluruh yang dapat diverifikasi," tutur Kemenlu AS, seperti dikutip dari kantor berita AFP, Selasa 6 November 2018.

Pertemuan Pompeo dan Kim Yong-chol dijadwalkan usai kedua negara berselisih paham mengenai kelanjutan KTT Singapura. AS masih menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Korut meski dua pemimpin negara telah bertemu dan menyepakati denuklirisasi.



Namun Washington berkukuh mempertahankan sanksi hingga Korut benar-benar melakukan denuklirisasi di Semenanjung Korea. Merasa kesal, Korut mengancam akan secara "serius" mempertimbangkan kembali ke kebijakan nuklir.



Kim Yong-chol adalah seorang jenderal, mantan kepala intelijen dan tangan kanan Kim Jong-un. Dia pernah mengunjungi Gedung Putih menjelang pertemuan Trump dan Kim di Singapura.



Pertengahan Oktober, Pompeo mewacanakan pertemuan kedua Trump dan Kim. Rencana Pompeo bertemu Kim Yong-chol merupakan bagian dari upaya mengatur pertemuan kedua antar pemimpin negara.



"Kami sedang mencari tanggal, waktu serta tempat yang cucuk untuk kedua pemimpin," ungkap Pompeo kala itu.



(WIL)