Dubes Antonov: Rusia Selalu Disalahkan, Bahkan untuk Anomali Cuaca

Washington: Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat Anatoly Antonov menyayangkan sikap Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya yang selalu menyalahkan Moskow atas beragam hal buruk, termasuk serangan gas syaraf terhadap eks mata-mata Sergei Skripal di Inggris.



Dalam wawancara dengan NBC News, Jumat 30 Maret 2018, Antonov membantah keterlibatan Rusia dalam serangan terhadap Skripal dan juga dugaan intervensi pemilihan umum presiden AS pada 2016.

"Skripal, dia itu mantan mata-mata, dan pernah dipenjara selama lima tahun di Rusia. Lalu, jika memang kami yang membunuhnya, mengapa kami melakukannya menjelang pilpres Rusia?" tanya Antonov.



Saat ini Skripal masih dalam kondisi kritis. Namun putrinya, Yulia, mulai sadarkan diri dan bisa berbicara.



Antonov menyebut jika memang ada dugaan kuat keterlibatan Rusia, maka ia meminta otoritas Inggris untuk menyerahkan sejumlah bukti mengenai serangan terhadap Skripal. Bukti itu bisa digunakan otoritas Rusia untuk menyelidiki asal muasal gas syaraf yang digunakan pada 4 Maret.



Namun, Inggris menolak menyerahkan bukti-bukti dan justru mengusir 23 diplomat Rusia. Moskow membalas dengan mengusir 23 diplomat Inggris.



Negara-negara sekutu Inggris, termasuk AS, turut beramai-ramai mengusir diplomat Negeri Beruang Merah. Rusia membalas dengan langkah serupa dan mengusir sejumlah diplomat negara-negara Barat.



"Jika Anda ditampar di bagian pipi, sudah sewajarnya jika Anda membalas," tutur Antonov.



Ia mengaku heran mengapa hubungan Rusia dengan beberapa negara, terutama AS, bisa memburuk ke level seperti sekarang. Antonov menilai salah satu penyebabnya adalah atmosfer yang kurang baik di pemerintahan AS saat ini.



"Atmosfer di Washington telah dipenuhi racun. Atmosfernya beracun," sebut Antonov. "Terdapat rasa saling tidak memercayai AS dengan Rusia saat ini," tambah dia.



"Saat ini, Rusia seperti disalahkan untuk segala sesuatunya, bahkan jika terjadi anomali cuaca, Rusia pasti dianggap pelakunya," sebut Antonov.



"Padahal, ini saatnya bagi kita semua untuk memulai dialog dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang sesungguhnya," lanjut dia.









(WIL)