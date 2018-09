Wapres AS Bantah Tulis Artikel Kritikan ke Pemerintah

Washington: Beberapa pejabat tinggi Gedung Putih membantah telah menulis artikel yang terpampang di harian New York Times terkait perlawanan di dalam Gedung Putih.



Artikel tersebut diakui Times ditulis oleh seorang pejabat senior Gedung Putih yang tak mau disebutkan namanya. Ia menyebut, ada koalisi di dalam Gedung Putih yang sedang bekerja menggagalkan semua agenda dan keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang disebut bodoh.

Salah satu pejabat yang dituding adalah Wakil Presiden AS Mike Pence. Dugaan ini awalnya muncul dari celotehan sejumlah warganet di media sosial.



Baca: Pejabat Anomin Kritik Pemerintah, Trump Tuduh Ada Pengkhianatan



"Nama wapres dicatut. The Times seharusnya malu. Begitu juga yang menulis artikel yang tak logis dan pengecut itu," kata juru bicara Pence, Jarrod Agen, dikutip dari Guardian, Jumat 7 September 2018.



Tak hanya Pence, tudingan pun mengarah kepada Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dan Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nikki Haley. Namun, keduanya tak berkomentar sampai saat ini.



Gedung Putih menyebut bahwa sang penulis adalah pengkhianat pemerintah. Sekretaris Pers Gedung Putih Sarah Sanders mengklaim New York Times juga telah menyebarkan berita palsu.



"Obsesi media yang liar dengan identitas sang pengecut yang dirahasiakan secara sembrono menodai ribuan orang Amerika yang melayani negara ini dan bekerja untuk presiden," kata Sanders.



Istri Trump, Melania Trump pun ikut buka suara. Ia meminta sang penulis untuk maju dan mengatakan secara terbuka apa yang mau ia katakan kepada Trump.





(FJR)